Украина расширит санкции против России
Об этом на заседании Совета национальной безопасности и обороны заявил президент Петр Порошенко, сообщает Еспресо.TV .
"В повестку дня заседания СНБО внесен проект решения о применении санкций Украиной (против России, - ред.) за незаконное проведение выборов на оккупированной территории на востоке нашей страны, за агрессию против нашего государства в Черном море, возле Керченского пролива", - сказал он.
По словам Порошенко, санкции будут введены против тех, кто атаковал наши корабли, был причастен к незаконным судебным процессам, к задержанию украинских моряков, и тех, кто отдавал приказы на этот счет.
"Мы должны продемонстрировать миру решимость украинских действий, поскольку мы видим политическую поддержку и участие Госдумы в этом процессе, значительное количество депутатов Госдумы, в том числе от фракции" Единая Россия ", ЛДПР также решением вводятся в санкционный список", - подчеркнул он.
Президент отметил, что санкции также будут введены против компаний, которые противодействуют Украине и обеспечивают поставки в Вооруженные силы России.
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, сообщили другую сторону. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
- Впоследствии командование Военно-морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- По факту агрессии России против украинских судов в Азовском море в полную боевую готовность приведены подразделения Вооруженных сил Украины .
- 28 ноября "Суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряка.
- 25 декабря Россия расширила санкционный список против Украины , в который входят физические и юридические лица.
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Новые санкции затрагивают 245 граждан Украины , среди которых - политики, бизнесмены и общественные деятели. Зоекрема новые российские санкции распространяются на народных депутатов-оппозиционеров Александра Вилкула, Вадима Новинского, Евгения Мураева, Михаила Добкина, а также на мэра Одессы Геннадия Труханова.
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