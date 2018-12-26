26 декабря, 2018, 14:34

Украина расширит санкции против России за "выборы" на оккупированном Донбассе и агрессию на море

Об этом на заседании Совета национальной безопасности и обороны заявил президент Петр Порошенко, сообщает Еспресо.TV .

"В повестку дня заседания СНБО внесен проект решения о применении санкций Украиной (против России, - ред.) за незаконное проведение выборов на оккупированной территории на востоке нашей страны, за агрессию против нашего государства в Черном море, возле Керченского пролива", - сказал он.

По словам Порошенко, санкции будут введены против тех, кто атаковал наши корабли, был причастен к незаконным судебным процессам, к задержанию украинских моряков, и тех, кто отдавал приказы на этот счет.

"Мы должны продемонстрировать миру решимость украинских действий, поскольку мы видим политическую поддержку и участие Госдумы в этом процессе, значительное количество депутатов Госдумы, в том числе от фракции" Единая Россия ", ЛДПР также решением вводятся в санкционный список", - подчеркнул он.

Президент отметил, что санкции также будут введены против компаний, которые противодействуют Украине и обеспечивают поставки в Вооруженные силы России.