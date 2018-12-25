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Россия расширила санкции против Украины

Россия расширила санкционный список против Украины, в который входят физические и юридические лица

Об этом сообщает российский премьер Дмитрий Медведев в Twitter.

Медведев отметил, что с сегодняшнего дня расширен список физических и юридических лиц из Украины, по которым будут применяться специальные ограничительные меры.

"Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России", - добавил Медведев.

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