Россия расширила санкции против Украины
25 декабря, 2018, 14:17
Россия расширила санкционный список против Украины, в который входят физические и юридические лица
Об этом сообщает российский премьер Дмитрий Медведев в Twitter.
Медведев отметил, что с сегодняшнего дня расширен список физических и юридических лиц из Украины, по которым будут применяться специальные ограничительные меры.
"Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России", - добавил Медведев.
Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России- Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 25 декабря 2018 г.
- Напомним, 22 октября президент России Владимир Путин подписал указ об экономических санкциях в связи с "недружественными действиями Украины".
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