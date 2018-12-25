Россия расширила санкции против Украины

25 декабря, 2018, 14:17

Россия расширила санкционный список против Украины, в который входят физические и юридические лица

Об этом сообщает российский премьер Дмитрий Медведев в Twitter.

Медведев отметил, что с сегодняшнего дня расширен список физических и юридических лиц из Украины, по которым будут применяться специальные ограничительные меры.

"Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России", - добавил Медведев.

Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России - Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 25 декабря 2018 г.