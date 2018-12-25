Россия обнародовала обновленный санкционный список. В нем - Вилкул, Новинский, Мураев и Труханов
25 декабря, 2018, 18:43
Правительство РФ обнародовал полный список граждан Украины и украинских компаний, на которых распространяются новые специальные санкции
Документ появился на сайте правительства РФ.
Новые санкции затрагивают 245 граждан Украины, среди которых - политики, бизнесмены и общественные деятели. Зоекрема новые российские санкции распространяются на народных депутатов-оппозиционеров Александра Вилкула, Вадима Новинского, Евгения Мураева, Михаила Добкина, а также на мэра Одессы Геннадия Труханова.
Среди пидсанкцийних предприятий - "Укроноборпром," Укрспецэкспорт, ООО ТЭП "Вертикаль", "Государественный экспортимпортный банк Украины", "Первая логистическая компания", ОАО "Центрэнерго" и группа "ТАС".
Всего в российском санкционный список подозрительных 567 человек и 75 компаний.
- Напомним, ранее сообщалось, что Россия расширила санкции против Украины .
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