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Россия обнародовала обновленный санкционный список. В нем - Вилкул, Новинский, Мураев и Труханов

Правительство РФ обнародовал полный список граждан Украины и украинских компаний, на которых распространяются новые специальные санкции

Документ появился на сайте правительства РФ.

Новые санкции затрагивают 245 граждан Украины, среди которых - политики, бизнесмены и общественные деятели. Зоекрема новые российские санкции распространяются на народных депутатов-оппозиционеров Александра Вилкула, Вадима Новинского, Евгения Мураева, Михаила Добкина, а также на мэра Одессы Геннадия Труханова.

Среди пидсанкцийних предприятий - "Укроноборпром," Укрспецэкспорт, ООО ТЭП "Вертикаль", "Государественный экспортимпортный банк Украины", "Первая логистическая компания", ОАО "Центрэнерго" и группа "ТАС".

Всего в российском санкционный список подозрительных 567 человек и 75 компаний.

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