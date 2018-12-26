Сегодня истекает срок военного положения в Украине
26 декабря, 2018, 08:47
26 декабря в 14:00 в Украине заканчивается действие введенного на 30 суток военного положения в десяти областях
Военное положение было введено в 10 областях Украины на 30 суток - с 14:00 26 ноября по 14:00 26 декабря.
Согласно закону о правовом режиме военного положения, его действие прекращается по истечении срока, на который он был введен.
Верховная Рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента Украины "О введении военного положения в Украине". Решение поддержали 276 народных депутатов. Согласно указу военное положение в Украине вводится сроком на 30 суток с 14:00 26 ноября в десяти областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской, а также во внутренних водах Украины Азово -Керченськои акватории.
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, сообщили другую сторону. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
- Впоследствии командование Военно-морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- Верховная Рада проголосовала за проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
- 28 ноября "Суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряка.
- Мининфраструктуры заявил, что Россия искусственно блокирует проход судов через Керченский пролив, а угроза закрытия Азовского моря является весьма реальной.
- 17 декабря президент Украины Петр Порошенко рассказал, почему ввел военное положение.
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