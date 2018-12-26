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Сегодня истекает срок военного положения в Украине


фото: expres.online
26 декабря в 14:00 в Украине заканчивается действие введенного на 30 суток военного положения в десяти областях

Военное положение было введено в 10 областях Украины на 30 суток - с 14:00 26 ноября по 14:00 26 декабря.

Согласно закону о правовом режиме военного положения, его действие прекращается по истечении срока, на который он был введен.

Верховная Рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента Украины "О введении военного положения в Украине". Решение поддержали 276 народных депутатов. Согласно указу военное положение в Украине вводится сроком на 30 суток с 14:00 26 ноября в десяти областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской, а также во внутренних водах Украины Азово -Керченськои акватории.

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