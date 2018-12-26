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Россия со своими прихвостнями из Донбасса блокируют обмен заложниками


фото: rada.gov.ua
Украина до сих пор не получила никакого ответа от России и представителей ОРДО по обмену заложниками

Об этом сообщает в Facebook вице-спикер Совета и участник переговоров по Донбассу Ирина Геращенко.

Украинская сторона предлагала провести 27 декабря видеоконференцию гуманитарной группы для обсуждения вопроса по обмену заложниками.

"Мы передали конкретные предложения, списки и предложили осуществить великое освобождение в формате 22-22, 39-11 и 33-8 5 января, в канун Рождества. До сих пор мы не получили никакого ответа от РФ и представителей ОРДО", - написала Геращенко.

Она также сообщила, что в ОБСЕ предложили перенести проведение переговоров с 27 на 29 декабря.

"Мы согласны на 29 декабря, конечно, но от представителей ОБСЕ ожидаем более заинтересованной позиции и большей инициативы в решение гуманитарных вопросов", - отметила Геращенко.

Участник переговоров также рассказала, что представители ОРЛО прислали письмо, в котором отказались от скайп конференции и назвали инициативы Украины по освобождению заложников "пиар-акцией".

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