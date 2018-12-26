Порошенко не будет просить Раду продлить военное положение
Об этом он заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает Еспресо.TV .
"Я буду с вами откровенен: если бы не выборы, мы бы попросили Верховную Раду продлить этот военное положение", - сказал Порошенко.
Президент сказал, что в течение месяца военного положения украинской власти удалось достичь не всех своих целей.
"Не все удалось. Прежде всего, не удалось вернуть домой 24 моряков ВМС Украины. Но я хочу передать слова поддержки президента, верховного главнокомандующего, членов Совета национальной безопасности и обороны и украинского народа: Украина сегодня с вами, ребята. И очень важно, что 22 из вас четко заявили, что они являются военнопленными в соответствии с Женевской конвенции и Россия не имеет никакой юрисдикции по расследованию дел. Россия совершила акт агрессии и будет за это отвечать", - сказал он.
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, уведомили другую сторону. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
- Впоследствии командование Военно-морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- Верховная Рада проголосовала за проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
- 28 ноября "суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряков.
- Мининфраструктуры заявил, что Россия искусственно блокирует проход судов через Керченский пролив, а угроза закрытия Азовского моря является весьма реальной.
- 26 декабря в 14:00 президент Петр Порошенко объявил окончание военного положения в Украине
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