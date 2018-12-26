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Порошенко не будет просить Раду продлить военное положение


фото: president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не будет просить Верховную Раду продлить военное положение в Украине

Об этом он заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает Еспресо.TV .

"Я буду с вами откровенен: если бы не выборы, мы бы попросили Верховную Раду продлить этот военное положение", - сказал Порошенко.

Президент сказал, что в течение месяца военного положения украинской власти удалось достичь не всех своих целей.

"Не все удалось. Прежде всего, не удалось вернуть домой 24 моряков ВМС Украины. Но я хочу передать слова поддержки президента, верховного главнокомандующего, членов Совета национальной безопасности и обороны и украинского народа: Украина сегодня с вами, ребята. И очень важно, что 22 из вас четко заявили, что они являются военнопленными в соответствии с Женевской конвенции и Россия не имеет никакой юрисдикции по расследованию дел. Россия совершила акт агрессии и будет за это отвечать", - сказал он.

 
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