В Украине из-за непогоды Рождество западного обряда без света встретили почти 130 населенных пунктов
25 декабря, 2018, 12:34
В результате осложнения погодных условий 128 населенных пунктов в восьми областях остались без электроснабжения
Об этом сообщает ГСЧС.
Это произошло из-за срабатывания автоматической системы защиты линий электропередач, сообщили спасатели.
В частности речь идет об обесточивании в Днепропетровской (46 населенных пунктов), Кировоградской (43 населенных пункта), Николаевской (16), Черновицкой (8), Киевской (6), Черкасской (5), Запорожской и Черниговской (по 2 населенных пункта). К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.
- Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в Украине ожидаются снег и метели, на юге и востоке - с дождем, в центральной части - сильный снег.
- Госслужба по чрезвычайным ситуациям также предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине.
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