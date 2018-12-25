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В Украине из-за непогоды Рождество западного обряда без света встретили почти 130 населенных пунктов

В результате осложнения погодных условий 128 населенных пунктов в восьми областях остались без электроснабжения

Об этом сообщает ГСЧС.

Это произошло из-за срабатывания автоматической системы защиты линий электропередач, сообщили спасатели.

В частности речь идет об обесточивании в Днепропетровской (46 населенных пунктов), Кировоградской (43 населенных пункта), Николаевской (16), Черновицкой (8), Киевской (6), Черкасской (5), Запорожской и Черниговской (по 2 населенных пункта). К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

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