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Во вторник Рождество Украину накроет снег и метели

В ближайшие дни в Украине ожидаются снег и метели, на юге и востоке - с дождем, в центральной части - сильный снег

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"На сутки 25 декабря на большей части территории Украины прогнозируются сложные погодные условия: снег, на юге и востоке с дождем, метели, в большинстве северных и центральных областей сильный снег, в восточных, Днепропетровской, ночью также в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях - сильные осадки, местами налипание мокрого снега, гололед, в западных областях - небольшой снег. На дорогах страны гололедица. Ветер северо-западный, в восточной части юго-восточный, 7-12 м / с, порывы 15-20 м / с, в Приазовье местами 25-28 м / с. Температура ночью 3-8 ° мороза, днем 1-6 ° мороза, в южной и восточной частях течение суток от 3 ° мороза до 2 ° тепла ", - говорится в сообщении.

 

В Киеве и области во вторник облачно. Ожидается снег, по области местами сильный, и метель, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м / с, порывы 15-20 м / с. Температура в течение суток в Киеве 4-6 ° мороза, по области ночью 3-8 °, днем 1-6 ° мороза.

26-27 декабря в Украине также будет облачно, временами небольшой снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, 27 декабря ночью в восточных областях выпадет умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м / с, местами порывы 15-20 м / с. Температуре 26 декабря ночью 4-9 °, днем 0-5 ° мороза, 27 декабря ночью ожидается 1-6 ° мороза, днем около 0 °; в западных и южных областях ночью 26 декабря 2-7 ° мороза, днем и в течение суток 27 декабря - от 2 ° мороза до 3 ° тепла; в Карпатах и на севере Левобережья ночью 7-12 ° мороза, днем 2-7 ° мороза.

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В Киеве и области 26-27 декабря ожидается небольшой снег, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Температуре 26 декабря ночью 4-9 °, днем 0-5 ° мороза, 27 декабря ночью 1-6 ° мороза, днем около 0 °.

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