В ДСНС предупредили, что на Украину надвигается непогода, может быть нарушено движение транспорта
Об этом говорится на сайте ДСНС.
"По данным Укргидрометцентра, 25 декабря в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-28 м/с, кроме западных областей, метели, на дорогах гололедица", - отмечают спасатели.
В Кировоградской, Черкасской областях ночью местами сильный снег, в Днепропетровской, ночью местами и в Николаевской областях сильный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед. В Полтавской, ночью и утром в Кировоградской и Черкасской областях местами гололед и налипание мокрого снега.
В Киеве 25 декабря умеренный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели; на дорогах гололедица. Прирост снежного покрова 5-10 см. К концу суток 25 декабря налипание мокрого снега.
В Киевской области 25 декабря снег (местами сильный ночью), порывы ветра 15-20 м/с, метели. До конца суток 25 декабря налипание мокрого снега.
"Такие погодные условия могут привести к частичному нарушению движения транспорта на автомобильных дорогах и улицах, а также осложнять работу органов коммунального хозяйства", - предупреждают в ГСЧС.
- Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в Украине ожидаются снег и метели, на юге и востоке - с дождем, в центральной части - сильный снег.
По теме
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
По теме
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-