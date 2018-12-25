В ДСНС предупредили, что на Украину надвигается непогода, может быть нарушено движение транспорта

25 декабря, 2018, 10:10

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине

Об этом говорится на сайте ДСНС.

"По данным Укргидрометцентра, 25 декабря в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-28 м/с, кроме западных областей, метели, на дорогах гололедица", - отмечают спасатели.

В Кировоградской, Черкасской областях ночью местами сильный снег, в Днепропетровской, ночью местами и в Николаевской областях сильный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед. В Полтавской, ночью и утром в Кировоградской и Черкасской областях местами гололед и налипание мокрого снега.

В Киеве 25 декабря умеренный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели; на дорогах гололедица. Прирост снежного покрова 5-10 см. К концу суток 25 декабря налипание мокрого снега.

В Киевской области 25 декабря снег (местами сильный ночью), порывы ветра 15-20 м/с, метели. До конца суток 25 декабря налипание мокрого снега.

"Такие погодные условия могут привести к частичному нарушению движения транспорта на автомобильных дорогах и улицах, а также осложнять работу органов коммунального хозяйства", - предупреждают в ГСЧС.