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Цунами в Индонезии: число жертв достигло почти 430 человек

Число жертв цунами в Индонезии достигло 429 человек, 1485 пострадавших

Об этом сказал представитель местного Национального агентства по предупреждению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, сообщает CNBC Indonesia .

На данный момент известно о 1485 пострадавших, при этом 154 человека до сих пор считаются пропавшими без вести.

  • Напомним, что в ночь с субботы на воскресенье на индонезийском побережье Зондского пролива в результате извержения вулкана произошло цунами .
  • Позже после цунами произошло землетрясение.

 

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