Цунами в Индонезии: число жертв достигло почти 430 человек

25 декабря, 2018, 09:51

Число жертв цунами в Индонезии достигло 429 человек, 1485 пострадавших

Об этом сказал представитель местного Национального агентства по предупреждению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, сообщает CNBC Indonesia .

На данный момент известно о 1485 пострадавших, при этом 154 человека до сих пор считаются пропавшими без вести.