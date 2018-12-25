Цунами в Индонезии: число жертв достигло почти 430 человек
25 декабря, 2018, 09:51
Число жертв цунами в Индонезии достигло 429 человек, 1485 пострадавших
Об этом сказал представитель местного Национального агентства по предупреждению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, сообщает CNBC Indonesia .
На данный момент известно о 1485 пострадавших, при этом 154 человека до сих пор считаются пропавшими без вести.
- Напомним, что в ночь с субботы на воскресенье на индонезийском побережье Зондского пролива в результате извержения вулкана произошло цунами .
- Позже после цунами произошло землетрясение.
По теме
24 декабря, 2018 Последствия цунами в Индонезии. Фотофакт
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
По теме
24 декабря, 2018 Последствия цунами в Индонезии. Фотофакт
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-