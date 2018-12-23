На побережье Индонезии после цунами произошло землетрясение

23 декабря, 2018, 19:05

У берегов Индонезии в течение суток после смертоносного цунами произошло землетрясение

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Mirror .

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у острова Западная Суматра в индонезийском городе Тику меньше чем через 24 часа после цунами, обрушившегося на страны 22 декабря после извержения вулкана.

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на глубине 105,8 км. О жертвах не сообщается.