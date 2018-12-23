На побережье Индонезии после цунами произошло землетрясение
23 декабря, 2018, 19:05
У берегов Индонезии в течение суток после смертоносного цунами произошло землетрясение
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Mirror .
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у острова Западная Суматра в индонезийском городе Тику меньше чем через 24 часа после цунами, обрушившегося на страны 22 декабря после извержения вулкана.
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на глубине 105,8 км. О жертвах не сообщается.
- В ночь с субботы на воскресенье на индонезийском побережье Зондского пролива в результате извержения вулкана произошло цунами, которое унесло жизни по меньшей мере 222 человек .
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