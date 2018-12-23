 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На побережье Индонезии после цунами произошло землетрясение


фото: mirror.co.uk
У берегов Индонезии в течение суток после смертоносного цунами произошло землетрясение

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Mirror .

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у острова Западная Суматра в индонезийском городе Тику меньше чем через 24 часа после цунами, обрушившегося на страны 22 декабря после извержения вулкана.

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на глубине 105,8 км. О жертвах не сообщается.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 декабря, 2018 воскресенье

больше новостей

23 декабря, 2018 воскресенье

22 декабря, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать