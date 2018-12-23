Вулкан Кракатау вызвал цунами в Индонезии: 168 погибших, 745 раненых
Агентство по ликвидации последствий стихийного бедствия страны сообщает, что разрушены сотни зданий. Причиной цунами, которое произошло вечером в субботу, 22 декабря 2018 года, могли стать подводные оползни, связанные с извержением вулкана Кракатау, передает ВВС .
По данным властей, число жертв, вероятно, возрастет. Предупреждение о цунами не было.
Департамент консульской службы Министерства иностранных дел призвал украинцев воздержаться от посещения территорий, пострадавших от стихии.
Кто оказался в зоне бедствия, должны неукоснительно следовать указаниям местных властей и спасательных служб по мерам безопасности.
"Рекомендуем при первой возможности сообщить о себе в посольство Украины в Республике Индонезия", - говорится в сообщении дипломатов.
Справка
Зондский пролив разделяет острова Ява и Суматра, а также соединяет Индийский океан с Яванским морем Тихого океана.
Кракатау - вулкан не небольшом острове. Его мощное извержение в 1883 году уничтожило большую часть острова.
В Индонезии часто происходят землетрясения. Кракатау входит в список вулканов, расположенных в Тихоокеанском вулканическом огненном кольце - зоне с интенсивной вулканической и сейсмической активностью.
В сентябре этого года в результате сильного землетрясения на острове Сулавеси погибли более 2 тыс. человек. Тогда цунами ударило по городу Палу. Оно произошло сразу после того, как местные власти отозвали предупреждение об угрозе.
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