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Аэропорт Лондона возобновил работу после вторжения дронов


фото: REUTERS
В пятницу, 21 декабря, лондонский аэропорт Гатвик возобновил работу после 32 часов простоя

Как сообщает ВВС , в аэропорту приземлился рейс из Шанхая.

Отмечается, что пока вылет самолетов и посадка на рейсы ограничены.

В здании аэропорта остаются тысячи пассажиров. Полиция продолжает поиски операторов беспилотников и сами устройства, из-за которых Гатвик прекратил принимать и отправлять самолеты.

Ранее главный операционный директор Гатвика заявил, что с момента закрытия аэропорта должны были вылететь 120 тысяч человек.

Напомним, аэропорт Гатвик прекратил работу еще в 21:03 по местному времени в среду, 19 декабря (23:03 по Киеву) из-за дронов, замеченных на взлетно-посадочной полосе. В Скотланд-Ярде назвали эти запуски "преднамеренным действием, направленным на создание препятствий для работы аэропорта". В то же время, в полиции не видят в инциденте признаков терроризма.

Рейсы, которые направлялись в Гатвик, были перенаправлены в другие аэропорты. Многие пассажиры, чьи рейсы должны были вылететь из аэропорта, провели несколько часов в самолетах, но так и не смогли покинуть аэропорт. В залах ожидания находились тысячи людей.

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