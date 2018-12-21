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Лондонский аэропорт снова не работает из-за дронов

В пятницу, 21 декабря, лондонский аэропорт Гатвик приостановил работу в связи с новым обнаружением "вероятного дрона"

Об этом сообщает BBC.

Возле аэропорта был обнаружен еще один беспилотник, происходит проверка. В настоящее время самолетам запрещено приземляться на взлетно-посадочной полосе Гатвика.

Напомним, что 20 декабря аэропорт Гатвик прекратил работу в связи с появлением двух беспилотников.

21 декабря аэропорт Гатвик возобновил работу после 32 часов простоя.

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