Ломаченко может провести бой с Беринчиком

23 декабря, 2018, 16:08

Промоутер украинского боксера Дениса Беринчика не исключает его встречи с соотечественником Василием Ломаченко

Об этом сообщает Sport.ua .

Промоутер Александр Красюк не исключает возможности боя Дениса Беринчика против чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации) Василия Ломаченко.

"Возможен бой с Ломаченко? Почему Денис должен его захотеть - боксер хочет драться с чемпионами мира, чтобы стать чемпионом мира", - сказал Красюк.