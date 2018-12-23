Ломаченко может провести бой с Беринчиком
23 декабря, 2018, 16:08
Промоутер украинского боксера Дениса Беринчика не исключает его встречи с соотечественником Василием Ломаченко
Об этом сообщает Sport.ua .
Промоутер Александр Красюк не исключает возможности боя Дениса Беринчика против чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации) Василия Ломаченко.
"Возможен бой с Ломаченко? Почему Денис должен его захотеть - боксер хочет драться с чемпионами мира, чтобы стать чемпионом мира", - сказал Красюк.
- Напомним 22 декабря Денис Беринчик победил филиппинца Роселя Кристобаля и получил интерконтинентальный титул WBO.
- Ранее Беринчик заявил, что ради чемпионского боя готов изменить весовую категорию .
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