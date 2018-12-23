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Ломаченко может провести бой с Беринчиком


фото: obozrevatel.com
Промоутер украинского боксера Дениса Беринчика не исключает его встречи с соотечественником Василием Ломаченко

Об этом сообщает Sport.ua .

Промоутер Александр Красюк не исключает возможности боя Дениса Беринчика против чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации) Василия Ломаченко.

"Возможен бой с Ломаченко? Почему Денис должен его захотеть - боксер хочет драться с чемпионами мира, чтобы стать чемпионом мира", - сказал Красюк.

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