Украинский боксер ради чемпионского боя готов изменить весовую категорию
Об этом сообщает sport.ua .
По словам Беринчика, он может перейти из легкого веса (до 61,2 кг) во вторую полулегкую категорию (до 59 кг) и сообщил об этом промоутеру Александру Красюку.
"Я сказал Александру Красюку, что готов спускаться в категорию ниже, во втором полулегком весе и соревноваться сразу за титул с любым соперником", - сказал Беринчик.
По словам боксера, он не видит перспектив в легком весе, поскольку там титулом WBO (Всемирной боксерской организации) обладает другой украинец - Василий Ломаченко.
"Ломаченко завоевал пояс WBO, по версии, через которою я двигался. Закрепиться в этой весовой категории? Это возможно только, если Ломаченко уйдет, не будет отстаивать пояс. Не думаю, что мировой публике нужен бой Беринчика с Ломаченко", - сказал Беринчик.
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