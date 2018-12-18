Украинский боксер ради чемпионского боя готов изменить весовую категорию

18 декабря, 2018, 11:45

Известный украинский боксер Денис Беринчик заявил, что ради чемпионского боя готов изменить весовую категорию

Об этом сообщает sport.ua .

По словам Беринчика, он может перейти из легкого веса (до 61,2 кг) во вторую полулегкую категорию (до 59 кг) и сообщил об этом промоутеру Александру Красюку.

"Я сказал Александру Красюку, что готов спускаться в категорию ниже, во втором полулегком весе и соревноваться сразу за титул с любым соперником", - сказал Беринчик.

По словам боксера, он не видит перспектив в легком весе, поскольку там титулом WBO (Всемирной боксерской организации) обладает другой украинец - Василий Ломаченко.

"Ломаченко завоевал пояс WBO, по версии, через которою я двигался. Закрепиться в этой весовой категории? Это возможно только, если Ломаченко уйдет, не будет отстаивать пояс. Не думаю, что мировой публике нужен бой Беринчика с Ломаченко", - сказал Беринчик.