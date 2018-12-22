Беринчик нокаутировал Кристобаля в бою за титул WBO
22 декабря, 2018, 23:40
Украинский боксер Денис Беринчик победил филиппинца Роселя Кристобаля и получил интерконтинентальный титул WBO
22 декабря в Броварах Денис Беринчик встречался с Роселем Кристобалем. Боксеры оспаривали вакантный интерконтинентальный титул WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг).
Беринчик начал бой осторожно, но уже во втором раунде добавил в активности и провел несколько удачных атак. В третьем раунде украинец отправил соперника в нокдаун и бросился его добивать, но Кристобаль продержался до гонга.
В четвертом раунде Беринчик зажал филиппинца у канатов и продолжил его бомбить ударами. Украинец дожал соперника в седьмом раунде, загнав Кристобаля в угол и заставив рефери остановить поединок.
- Напомним, Беринчик заявил, что ради чемпионского боя, готов изменить весовую категорию .
- 9 декабря другой украинский боксер Василий Ломаченко победил Хосе Педрасу и отобрал у него титул чемпиона мира WBO в легком весе.
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