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Беринчик нокаутировал Кристобаля в бою за титул WBO


фото: K2 Promotions
Украинский боксер Денис Беринчик победил филиппинца Роселя Кристобаля и получил интерконтинентальный титул WBO

22 декабря в Броварах Денис Беринчик встречался с Роселем Кристобалем. Боксеры оспаривали вакантный интерконтинентальный титул WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг).

Беринчик начал бой осторожно, но уже во втором раунде добавил в активности и провел несколько удачных атак. В третьем раунде украинец отправил соперника в нокдаун и бросился его добивать, но Кристобаль продержался до гонга.

В четвертом раунде Беринчик зажал филиппинца у канатов и продолжил его бомбить ударами. Украинец дожал соперника в седьмом раунде, загнав Кристобаля в угол и заставив рефери остановить поединок.

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