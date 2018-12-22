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За год средняя зарплата в Украине выросла на 25,6%


фото: glavcom.ua
Министр социальной политики Андрея Рева заявил, что с начала 2018 года средняя зарпалата в Украине выросла на 25,6%

Об этом Рева заявил во время итоговой годовой пресс-конференции, сообщает УНИАН .

"Среднемесячная заработная плата по стране за январь-октябрь этого года увеличилась на 25,6%  (речь идет о номинальной заработной плате) и составила 8666 грн. Реальная заработная плата выросла на 13%. В прошлом году цифры были 37% номинального роста и 20% реального роста", - сказал министр.

Рева заметил, что в следующем году минимальная зарплата еще вырастет на 12,1% и составит с января 4173 грн.

"На рынке труда в 2018 году благодаря оживлению развития экономики наблюдаются положительные тенденции роста занятости и сокращения безработицы. По данным Госстата, за первое полугодие уровень занятости вырос с 56% относительно аналогичного периода прошлого года до 56,8%. Уровень безработицы, который вычисляется по методологии Международной организации труда снизился с 9,6% до 8,9% ", - отметил Рева.

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