В Госстате рассказали, как выросли зарплаты украинцев
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает "Правительственный портал".
Такой показатель в 2,4 раза превышает размер минимальной заработной платы и на 12,9% больше показателя сентября 2017 года.
"Зарплаты выше средней получали на предприятиях промышленности, особенно в фармацевтике (16,4 тыс. грн), нефтепереработке (11,4 тыс. грн) и металлургии (11,2 тыс. грн), транспорта, сектора ИТ", - говорится в сообщении.
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При этом средняя зарплата в образовании составила 7176 грн - почти вдвое выше минимальной, в медицине - 5730 грн.
"По прогнозам Кабинета министров Украины, показатель средней зарплаты, как один из ориентиров экономического развития Украины, должен достичь отметки в 10 тыс. грн. В проекте Государственного бюджета на 2019 год Кабинет министров закладывает показатель минимальной зарплаты на уровне 4170 грн", - отметили в правительстве.
- Напомним, 18 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о государственном бюджете на 2019 год.
- Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что минимальная заработная плата украинских военных в 2019 году составит 10 тыс. грн.
- По словам Гройсмана, благодаря медицинской реформе зарплаты врачей возрастают в 2-3 раза.
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