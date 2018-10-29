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В Госстате рассказали, как выросли зарплаты украинцев

Средняя номинальная заработная плата в Украине в сентябре 2018 года составила 9042 грн

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает "Правительственный портал".

Такой показатель в 2,4 раза превышает размер минимальной заработной платы и на 12,9% больше показателя сентября 2017 года.

"Зарплаты выше средней получали на предприятиях промышленности, особенно в фармацевтике (16,4 тыс. грн), нефтепереработке (11,4 тыс. грн) и металлургии (11,2 тыс. грн), транспорта, сектора ИТ", - говорится в сообщении.

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При этом средняя зарплата в образовании составила 7176 грн - почти вдвое выше минимальной, в медицине - 5730 грн.

"По прогнозам Кабинета министров Украины, показатель средней зарплаты, как один из ориентиров экономического развития Украины, должен достичь отметки в 10 тыс. грн. В проекте Государственного бюджета на 2019 год Кабинет министров закладывает показатель минимальной зарплаты на уровне 4170 грн", - отметили в правительстве.

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