Когда средняя зарплата достигнет 10 тысяч гривен. Прогноз Гройсмана

2 октября, 2018, 08:41

Уже в конце этого года средняя зарплата в Украине может достичь 10 тысяч гривен

Об этом в эфире канала ICTV заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает "РБК-Украина".

"Мы в конце на декабрь месяц сможем иметь среднюю заработную плату в Украине на уровне 10 тысяч гривен. Мы должны понимать, что средняя 10 тысяч - это значит, что кто-то получает пять (тысяч), а кто - то- может и 15 тысяч", - подчеркнул он.

Гройсман отметил, что рост минимальной зарплаты в стране подтолкнет повышение средних заработных плат. В частности, в прошлом году начался процесс изменения нормативной минимальных зарплат. А в новом бюджете заложили "минималку" почти 4200 гривен, что и обусловит рост средней зарплаты.

"В принципе мы считаем, что если средняя зарплата в Польше условно 20 тысяч, а в Украине она будет соизмеримой 15 тысяч, то люди начнут возвращаться домой. Возможно, пока что лучше меньше получать, но дома. Это совсем другое. Я бы очень хотел, чтобы украинцы начали возвращаться", - подытожил Гройсман.

Отметим, согласно информации Минфина, по состоянию на август 2018 года средняя зарплата в Украине составляла 8977 грн.