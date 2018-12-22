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За два года мы станем страной с серьезной стабильностью, - Гройсман

Правительство имеет стратегическую долгосрочную цель, чтобы Украина выплатила все обязательства по предварительным заимствованиям и не брала кредитов у международных партнеров

Об этом вечером 21 декабря 2018 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает пресс-служба Кабмина.

"Моя стратегическая цель заключается в том, чтобы Украина вообще лишилась внешних кредитов. Мы утвердили стратегию управления государственным долгом и в 2021 году мы видим это реальным: долг должен быть менее 50% ВВП. Это означает, что мы перейдем в другую категорию стран - с серьезной стабильностью", - заверил глава украинского правительства.

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По словам Гройсмана, Украина уверенно входит в 2019 год.

"Моя задача сейчас - чтобы максимально эффективно работала наша экономика", - подчеркнул он.

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