За два года мы станем страной с серьезной стабильностью, - Гройсман
Об этом вечером 21 декабря 2018 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает пресс-служба Кабмина.
"Моя стратегическая цель заключается в том, чтобы Украина вообще лишилась внешних кредитов. Мы утвердили стратегию управления государственным долгом и в 2021 году мы видим это реальным: долг должен быть менее 50% ВВП. Это означает, что мы перейдем в другую категорию стран - с серьезной стабильностью", - заверил глава украинского правительства.
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По словам Гройсмана, Украина уверенно входит в 2019 год.
"Моя задача сейчас - чтобы максимально эффективно работала наша экономика", - подчеркнул он.
- В начале этого года Гройсман заявлял, что внешний экономический долг Украины составляет 83% от ВВП, что тогда равнялось по $ 1,8-1,9 тыс. с каждого украинца .
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