 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Почти по $2 тысячи с украинца: Гройсман назвал сумму внешнего долга

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, сейчас внешний экономический долг Украины составляет 83% от ВВП

Об этом глава правительства заявил в интервью грузинскому Forbes, передает Depo.ua.

Сейчас Украина должна внешним кредиторам 83% от ее ВВП. То есть это $1,8-1,9 тысяч с каждого украинца.

Гройсман добавил, что за последние годы Украина сделала значительный прогресс, напомнив, что на конец декабря 2014 году на счетах государственной казны находилось всего 108 тысяч гривен.

"Это был общий разбой. Предыдущий режим принес стране колоссальный ущерб. Дальше шла аннексия Крыма и вторжения на восток Украины. Все это вместе было для нас беспрецедентным вызовом", - заявил Гройсман.

Во время интервью Гройсман заявил об усилении сотрудничества между Украиной и Грузией. В частности над проектом "Шелковый путь", который свяжет Китай и ЕС.

  • В апреле 2017 года заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурій заявил, что Украина должна оплатить $13 млрд долга по внешним обязательствам до конца 2019 года.
  • В феврале 2017 года государственный долг Украины вырос на 10,34 млрд грн до 1,941 трлн грн.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 января, 2018 пятница

больше новостей

12 января, 2018 пятница

11 января, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать