Почти по $2 тысячи с украинца: Гройсман назвал сумму внешнего долга
Об этом глава правительства заявил в интервью грузинскому Forbes, передает Depo.ua.
Сейчас Украина должна внешним кредиторам 83% от ее ВВП. То есть это $1,8-1,9 тысяч с каждого украинца.
Гройсман добавил, что за последние годы Украина сделала значительный прогресс, напомнив, что на конец декабря 2014 году на счетах государственной казны находилось всего 108 тысяч гривен.
"Это был общий разбой. Предыдущий режим принес стране колоссальный ущерб. Дальше шла аннексия Крыма и вторжения на восток Украины. Все это вместе было для нас беспрецедентным вызовом", - заявил Гройсман.
Во время интервью Гройсман заявил об усилении сотрудничества между Украиной и Грузией. В частности над проектом "Шелковый путь", который свяжет Китай и ЕС.
- В апреле 2017 года заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурій заявил, что Украина должна оплатить $13 млрд долга по внешним обязательствам до конца 2019 года.
- В феврале 2017 года государственный долг Украины вырос на 10,34 млрд грн до 1,941 трлн грн.
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