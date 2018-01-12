Почти по $2 тысячи с украинца: Гройсман назвал сумму внешнего долга

12 января, 2018, 12:02

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, сейчас внешний экономический долг Украины составляет 83% от ВВП

Об этом глава правительства заявил в интервью грузинскому Forbes, передает Depo.ua.

Сейчас Украина должна внешним кредиторам 83% от ее ВВП. То есть это $1,8-1,9 тысяч с каждого украинца.

Гройсман добавил, что за последние годы Украина сделала значительный прогресс, напомнив, что на конец декабря 2014 году на счетах государственной казны находилось всего 108 тысяч гривен.

"Это был общий разбой. Предыдущий режим принес стране колоссальный ущерб. Дальше шла аннексия Крыма и вторжения на восток Украины. Все это вместе было для нас беспрецедентным вызовом", - заявил Гройсман.

Во время интервью Гройсман заявил об усилении сотрудничества между Украиной и Грузией. В частности над проектом "Шелковый путь", который свяжет Китай и ЕС.