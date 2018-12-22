Во Львове из-за взрыва закрыли все рождественские ярмарки

22 декабря, 2018, 20:48

Три рождественских ярмарки во Львове приостановили работу из-за взрыва газовых баллонов в одном из торговых павильонов

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям 22 декабря приняла решение о прекращении работы трех рождественских ярмарок, две из которых расположены в центре города, а одна - в Сиховском районе. Все домики на ярмарках до 17 часов 23 декабря должна проверить специальная комиссия по пожарной безопасности. После этого принимать решение о том, продолжит ли ярмарка свою работу.

В результате взрыва пострадали пять человек, двое из которых в реанимации с тяжелыми травмами и находятся на искусственной вентиляции легких. Еще двое - в интенсивной терапии ожогового отделения, медики определяют уровень полученных ожогов.

Один прохожий обратился за помощью самостоятельно. Оказав ее, медики отпустили мужчину домой. Четырех госпитализированных, а это две женщины и два мужчины, прооперируют сегодня, 22 декабря.

"Все пять человек получили ожоги на различных частях тела. Двое пациентов в тяжелом состоянии и находятся в реанимационном отделении, двое - в ожоговом отделении. Сейчас прогнозы делать не можем, потому что зона ожогов формируется", - сообщил начальник городского управления охраны здоровья я Владимир Зуб.

Одной пострадавшей женщине, которая находится в реанимации, 51 год, а остальные трое - в возрасте от 22 до 25 лет. Четверо пострадавших - работники частного предприятия, которое арендовало одну деревянную избушку на рождественской ярмарке во Львове около оперного театра.