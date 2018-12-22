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С 1 января в аптеки можно будет возвращать лекарства


фото: ukrinform.ua
С 1 января 2019 года в Украине в аптеки позволят возвращать приобретенные лекарства

Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, сообщает "Укринформ" .

"С 1 января 2019 года каждый украинец сможет возвращать в аптеки лекарства. Когда аптека будет получать возвращены лекарства, она должна будет проверить, не были ли они открыты, что они не были использованы, не была ли повреждена упаковка. Тогда это не несет никакой угрозы и лекарства могут быть возвращены", - рассказала Супрун.

По ее словам, контролировать процесс возвращения Гослекслужба.

"Мы делаем изменения в организации работы Гослекслужбы. Это - центральный орган исполнительной власти. Мы предоставляем ему больше полномочий по инспекции. Региональные отделения Гослекслужбы будут проверять аптечные учреждения", - сказала Супрун.

 

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