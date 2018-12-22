С 1 января в аптеки можно будет возвращать лекарства
Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, сообщает "Укринформ" .
"С 1 января 2019 года каждый украинец сможет возвращать в аптеки лекарства. Когда аптека будет получать возвращены лекарства, она должна будет проверить, не были ли они открыты, что они не были использованы, не была ли повреждена упаковка. Тогда это не несет никакой угрозы и лекарства могут быть возвращены", - рассказала Супрун.
По ее словам, контролировать процесс возвращения Гослекслужба.
"Мы делаем изменения в организации работы Гослекслужбы. Это - центральный орган исполнительной власти. Мы предоставляем ему больше полномочий по инспекции. Региональные отделения Гослекслужбы будут проверять аптечные учреждения", - сказала Супрун.
- Напомним, в ноябре стало известно, что Минздрав вводит обязательное кодирование медпрепаратов.
- В середине октября Правительство приняло постановление Министерства здравоохранения Украины (№298), которым будут введены 3 смены, что увеличит доступ украинцев к лекарствам .
- Министерство здравоохранения зарегистрировало госпредприятие "Медицинские закупки Украины", которое среди прочего введет электронный каталог лекарств в онлайн-магазине в системе ProZorro
- С 1 апреля 2019 года изменится принцип финансирования правительственной программы "Доступные лекарства" .
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