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Супрун рассказала, как упрощается доступ украинцев к лекарствам

Правительство приняло постановление Министерства охраны здоровья Украины (№298), которым вводится 3 изменения, что увеличит доступ украинцев к лекарствам

Об этом сообщила Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Первое изменение - это перераспределение средств на дефицитные препараты. Имеется в виду, если в больнице есть остатки лекарств определенной программы, но по программе "Онкология" не хватает дорогостоящих препаратов, то средства пойдут на последние ради сбалансирования уровня обеспечения лекарствами.

Второе изменение, о котором говорила госпожа Супрун, это установление максимального срока распределения лекарств в местных складах и медучреждениях - три дня. То есть, лекарства, которые МЗ закупает, после доставки в Украину сразу развозятся по областным департаментам по вопросам здравоохранения. В течение максимально трех дней они должны быть доставлены в местные склады и медучреждения.

И последняя смена - развоз вакцин в медучреждения, где семейные врачи оказывают бесплатную помощь. Ранее вакцины, закупленные за средства налогоплательщиков, были доступны только в коммунальных учреждениях охраны здоровья. Теперь все медицинские учреждения, которые заключили договор с Национальной службой здоровья Украины, будут получать эти вакцины бесплатно. То есть, можно получить вакцину от коммунальных, частных медицинских учреждений и даже от врачей-ФОПов. Как результат, повысится уровень вакцинации, ведь младенец получит прививку в течение первых дней, независимо от того, в каком по типу собственности медицинском учреждении родилось.

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