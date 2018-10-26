МЗ создало предприятие из прозрачных закупок лекарств
Об этом в пятницу, 26 октября, сообщила пресс-служба МЗ.
Как отмечается, вновь созданное предприятие будет закупать за средства госбюджета лекарства по стратегическим программам (вакцины, инфекционные заболевания), а также патентованные дорогостоящие лекарства.
Кроме того, оно будет работать с рынком по снижению цен, объединять местные закупки, проводить рамочные закупки, формировать и вести электронные каталоги, а также повышать уровень профессионализма в сфере закупок лекарств и медизделий.
"Также планируется ввести электронный каталог лекарственных средств и медицинских изделий, который будет иметь вид онлайн-магазина в системе ProZorro. Это позволит медицинским учреждениям удобным способом, без бюрократической нагрузки самостоятельно покупать лекарства и медицинские изделия", - отметили в МЗ.
В ведомстве также сообщили, что контроль над предприятием будет осуществлять независимый наблюдательный совет, в состав которого войдут представители госорганов, международных организаций, пациентских и антикоррупционных общественных организаций.
"Такой совет должен быть сформирован в течение 6 месяцев. Соблюдение лучших стандартов корпоративного управления поможет обеспечить эффективность, прозрачность, подотчетность стратегического закупщика лекарственных средств и медицинских изделий", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что уже в 2018 году должны быть запущены процедуры формирования Наблюдательного совета и конкурса на отбор руководителя ГП “Медицинские закупки Украины”.
- Напомним, правительство приняло постановление Министерства охраны здоровья Украины (№298), которым будут введены 3 смены, что увеличит доступ украинцев к лекарствам.
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