МЗ создало предприятие из прозрачных закупок лекарств

26 октября, 2018, 22:01

Министерство здравоохранения зарегистрировало госпредприятие “Медицинские закупки Украины”, который среди прочего введет электронный каталог лекарств в онлайн-магазине в системе ProZorro

Об этом в пятницу, 26 октября, сообщила пресс-служба МЗ.

Как отмечается, вновь созданное предприятие будет закупать за средства госбюджета лекарства по стратегическим программам (вакцины, инфекционные заболевания), а также патентованные дорогостоящие лекарства.

Кроме того, оно будет работать с рынком по снижению цен, объединять местные закупки, проводить рамочные закупки, формировать и вести электронные каталоги, а также повышать уровень профессионализма в сфере закупок лекарств и медизделий.

"Также планируется ввести электронный каталог лекарственных средств и медицинских изделий, который будет иметь вид онлайн-магазина в системе ProZorro. Это позволит медицинским учреждениям удобным способом, без бюрократической нагрузки самостоятельно покупать лекарства и медицинские изделия", - отметили в МЗ.

В ведомстве также сообщили, что контроль над предприятием будет осуществлять независимый наблюдательный совет, в состав которого войдут представители госорганов, международных организаций, пациентских и антикоррупционных общественных организаций.

"Такой совет должен быть сформирован в течение 6 месяцев. Соблюдение лучших стандартов корпоративного управления поможет обеспечить эффективность, прозрачность, подотчетность стратегического закупщика лекарственных средств и медицинских изделий", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что уже в 2018 году должны быть запущены процедуры формирования Наблюдательного совета и конкурса на отбор руководителя ГП “Медицинские закупки Украины”.