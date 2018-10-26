 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

МЗ создало предприятие из прозрачных закупок лекарств

Министерство здравоохранения зарегистрировало госпредприятие “Медицинские закупки Украины”, который среди прочего введет электронный каталог лекарств в онлайн-магазине в системе ProZorro

Об этом в пятницу, 26 октября, сообщила пресс-служба МЗ.

Как отмечается, вновь созданное предприятие будет закупать за средства госбюджета лекарства по стратегическим программам (вакцины, инфекционные заболевания), а также патентованные дорогостоящие лекарства.

Кроме того, оно будет работать с рынком по снижению цен, объединять местные закупки, проводить рамочные закупки, формировать и вести электронные каталоги, а также повышать уровень профессионализма в сфере закупок лекарств и медизделий.

"Также планируется ввести электронный каталог лекарственных средств и медицинских изделий, который будет иметь вид онлайн-магазина в системе ProZorro. Это позволит медицинским учреждениям удобным способом, без бюрократической нагрузки самостоятельно покупать лекарства и медицинские изделия", - отметили в МЗ.

В ведомстве также сообщили, что контроль над предприятием будет осуществлять независимый наблюдательный совет, в состав которого войдут представители госорганов, международных организаций, пациентских и антикоррупционных общественных организаций.

"Такой совет должен быть сформирован в течение 6 месяцев. Соблюдение лучших стандартов корпоративного управления поможет обеспечить эффективность, прозрачность, подотчетность стратегического закупщика лекарственных средств и медицинских изделий", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что уже в 2018 году должны быть запущены процедуры формирования Наблюдательного совета и конкурса на отбор руководителя ГП “Медицинские закупки Украины”.

  • Напомним, правительство приняло постановление Министерства охраны здоровья Украины (№298), которым будут введены 3 смены, что увеличит доступ украинцев к лекарствам.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 октября, 2018 пятница

больше новостей

26 октября, 2018 пятница

25 октября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать