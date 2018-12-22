Филарет: конкуренту Епифания на Объединительном соборе никто не угрожал, его уговаривали во имя единства

22 декабря, 2018, 08:04

Патриарх Филарет возразил заявления митрополита Луцкого и Волынского Михаила о шантаже во время избрания предстоятеля новой Православной церкви Украины

Об этом он заявил в эфире Радио Свобод.

По его словам, митрополита не шантажировали, а "уговаривали" снять свою кандидатуру.

"Никто его не шантажировал. Его уговаривали. Да. Для того, чтобы сохранить единство. Если бы этого единства не было, то не было бы Собора", - подчеркнул Филарет.

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Митрополит Михаил был кандидатом на предстоятеля единой украинской поместной православной церкви от Украинской православной церкви Киевского патриархата. Однако, когда он вышел во второй тур голосования вместе с митрополитом Переяславским и Белоцерковским Епифанием и митрополитом Винницким и Барским Симеоном, то снял свою кандидатуру.

Митрополит заявил, что сделал это, потому что его якобы шантажировали, сообщал луцкий "Первый канал социальных новостей". По его словам, он имел несколько встреч с президентом Петром Порошенко и патриархом Филаретом.

Он добавил, что имел "горячие дискуссии" с Филаретом.

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"Мы стояли на грани нероспуска (Киевского патриархата требовалось для образования новой Православной церкви, - ред.). Я сказал делегатам, что меня шантажируют, а это недемократично, не было никаких аргументов в пользу того, что я должен снять свою кандидатуру ", - сказал Михаил.

В конце концов, после разговора с Порошенко Михаил, по его словам, взял самоотвод "в пользу единой украинской церкви".

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При этом 18 декабря пресс-служба Волынской епархии распространила сообщение, согласно которому главный соперник Епифания (Думенко) на должность предстоятеля Украинской православной церкви митрополит Михаил (Зинкевич) снял свою кандидатуру из-за угрозы срыва проведения Объединительного собора.