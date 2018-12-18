Соперник Епифания снял свою кандидатуру из-за угрозы срыва Собора
Об этом митрополит Михаил сообщил после Собора, передает пресс-служба Волынской епархии.
"Фактически было поставлено требование: или митрополит Михаил снимает свою кандидатуру (а это открывает путь для победы на выборах митрополита Епифания), или Патриарх Филарет вместе с иерархами на Собор не пойдут", - говорится в сообщении епархии.
То есть, речь шла о том, что объединение не состоялось бы, а значит и Томоса не было б.
Там также отметили, что митрополит имел достаточную поддержку делегатов. Именно поэтому Патриарх Филарет отказывался подписывать документ о самороспуске Киевского Патриархата, что было условием для проведения объединительного Собора, и отказывался идти на Собор.
"После многих переговоров, в том числе с участием Президента Петра Порошенко и председателя Верховной Рады Андрея Парубия, владыка Михаил уступил и снял свою кандидатуру", - заявила пресс-сулужба Волынской епарции УПЦ КП.
На вопрос об отношении к Епифанию, владыка ответил, что не может быть и речи о какой-то личной неприязни или вражде. У них просто разные взгляды на развитие Украинской православной церкви.
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