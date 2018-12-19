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Церковный тур президента и чем он грозит Православной церкви Украины


фото: president.gov.ua
Если Петр Порошенко хочет таки войти в историю, ему стоит сейчас дать возможность новой церкви жить своей жизнью

Уже вторые сутки "полыхают станицы". То есть, фейсбук-страницы журналистов, общественных активистов и антипрезидентски настроенных избирателей. Из-за фактически предвыборного тура президента Порошенко, в который он поехал с только что избранным главой новой объединенной Православной Церкви в Украине Епифанием, в ходе которого сам предстоятель и дела церковные отходят на задний план. Петр Алексеевич теперь вместо перерезать красные ленточки на сельских клубах и котельных, позирует на фоне алтарей и крестов. Чем грозит уничтожить свой главный предвыборный козырь - эту самую новосозданную автокефальную церковь.

Думаю, большинство из читателей уже видели фотографию Петра Порошенко из храма в Днепре, где вместе с ним и церковными иерархами на ней можно увидеть лицо известного местного криминального авторитета Александра "Нарика" Петровского. Да-да, того самого, который недавно успел сфотографироваться вместе с Кубком Чемпионов и еще одним жаждущим лишнего пиара политиком - главой Федерации футбола Украины и народным депутатом от того же "Блока Петра Порошенко" Андреем Павелко. В дополнение к этому, рядом с "Нариком" - еще и его правая рука, еще один криминальный босс, правда, уже с более романтичным "погонялом" "Эмиль".

Ну и что с того - спросит какой-то не менее романтично настроенный сторонник президента. Мол, и мало кто там может влезть в кадр к президенту, в последнее время то в "Форе" с чужими детишками фотографируется, то в самолете простоту демонстрирует, сам поднимая свой чемодан на полку. А вот теперь - ну занятой человек богоугодным делом, некогда ему проверять, кто там хочет попиарить свое лицо на фоне человека, который принес в Украину Томос. А если серьезно - ну действительно, всякое бывает на публичных мероприятиях, пресс-служба не всегда может проконтролировать всех, кто упорно хочет запилить "лук" с первым лицом страны. Неужели это как-то дезавуирует саму причину этого "лука" - создание наконец независимой единой объединенной украинской православной церкви?

К сожалению, ответ на этот вопрос - утвердительный. И вот почему. Если открыть рейтинги доверия украинцев к общественным и государственным институтам, то мы увидим, что первые три места неподвижно уже несколько лет занимают церковь, волонтеры и армия. "Армия-язык-вера", угу, в этом расчет у пиарщиков президента - безусловно правильный. При этом, если посмотреть доверие к самому президенту как должности и особенно - к самому Петру Алексеевичу Порошенко, то ситуация будет совершенно другой. Проще говоря - рейтинг недоверия зашкаливает.

Желание президента немного "причаститься" от церковного рейтинга абсолютно логичное и естественное. С точки зрения политической. Тем более, что давайте действительно не забирать у президента его заслугу. Как ни крути, но создание независимой поместной православной церкви должно обеспечить ему внесение имени в историю. Да, конечно, черновую работу проводил не он. Да, конечно, было бы глупостью не понимать, что это не Вселенский патриархат вдруг загорелся бешеным желанием помочь Украине, а просто геополитическая ситуация сложилась наконец положительно для нашей многострадальной картины. Да, конечно, Москва своими руками сделала так, чтобы украинский вопрос для патриарха Варфоломея превратился в подобие личной вендетты высокомерным и наглым церковным чекистам с Русской православной церкви. Но все равно - именно эту тему Петр Порошенко может смело записывать себе в чистый и незамутненный успех.

Проблема в другом. Давайте все же не забывать, что даже когда ПЦУ получит, как запланировано, 6 января Томос процесс создания новой церкви только начинается. Как справедливо на днях сказал сам Порошенко, все самое сложное - впереди. Впереди процесс сращивания УПЦ КП и УАПЦ, надеемся - безболезненный. Впереди процесс возвращения от филиалов РПЦ в Украину крупных достопримечательностей - Киево-Печерской и Почаевской Лавр, переход приходов, священников и их паствы. Это - достаточно долгий и конфликтный процесс, где едва ли не самую главную роль должно сыграть как раз-таки доверие к новой церкви, желание людей видеть в ней нового духовного арбитра. И самое главное - эта церковь в общественном сознании должна быть отделена от политики и мгновенного политического момента. Тем более - от имени политика, который на данный момент имеет отрицательный политический рейтинг доверия.

Зато Петр Алексеевич сейчас этим своим церковным туром по областям вместе с Епифанием наоборот крепко привязывает церковь к своему имени. Не факт, что это поможет самом Порошенко на грядущих выборах. И точно не поможет ПЦУ в ее попытке стать объединенной церковью всех украинцев, без разницы на политические взгляды. В этой ситуации хотелось бы посоветовать президенту поступить так, как поступил патриарх Филарет, уступил собственными амбициями и не стал выдвигать свою кандидатуру на пост главы Православной Церкви Украины. Если господин Порошенко хочет таки войти в историю, а не вляпаться в нее, ему следует сейчас дать возможность новой церкви жить своей жизнью. Или хотя бы не использовать ее в столь неприкрытом предвыборном мероприятии.

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