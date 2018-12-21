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Жебривский объяснил свою отставку с должности аудитора НАБУ


фото: radiosvoboda
Экс-аудитор Национального антикоррупционного бюро Павел Жебривский объяснил свою отставку

Об этом сообщает "Новое время".

"Мы втроем собрались - [я], Василенко и Буроменский (аудиторы от Кабмина и Верховной Рады, - ред.), Подготовили изменения в закон о НАБУ и до конца июня передали их в три инстанции: Администрацию президента, Кабинет министров и Верховную Раду < ...> Начался сентябрь, сессионная неделя, - никто не собирается ничего принимать, октябрь проходит <...>. Уже поняли, что даже если будут внесены изменения, то в лучшем случае где-то в феврале", - отметил он.

По словам Жебривского, если бы изменения в закон о НАБУ были приняты в феврале 2019 года, на проведение аудита Бюро ему оставалось бы несколько месяцев, что не позволило бы сделать "квалифицированный аудит".

Экс-аудитор также отметил, что "было бы не совсем правдой" сказать то, что он хотел получить эту должность.

"После заявления об отставке никаких контактов с Администрацией президента у меня не было", - добавил он.

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