Жебривский объяснил свою отставку с должности аудитора НАБУ
Об этом сообщает "Новое время".
"Мы втроем собрались - [я], Василенко и Буроменский (аудиторы от Кабмина и Верховной Рады, - ред.), Подготовили изменения в закон о НАБУ и до конца июня передали их в три инстанции: Администрацию президента, Кабинет министров и Верховную Раду < ...> Начался сентябрь, сессионная неделя, - никто не собирается ничего принимать, октябрь проходит <...>. Уже поняли, что даже если будут внесены изменения, то в лучшем случае где-то в феврале", - отметил он.
По словам Жебривского, если бы изменения в закон о НАБУ были приняты в феврале 2019 года, на проведение аудита Бюро ему оставалось бы несколько месяцев, что не позволило бы сделать "квалифицированный аудит".
Экс-аудитор также отметил, что "было бы не совсем правдой" сказать то, что он хотел получить эту должность.
"После заявления об отставке никаких контактов с Администрацией президента у меня не было", - добавил он.
- Напомним, 19 июня президент Петр Порошенко назначил аудитором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Павла Жебривского.
- 19 декабря Павел Жебривский, назначенный президентом на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро, подал заявление об увольнении.
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