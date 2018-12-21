В РФ появилась "своя правда" о смерти россиянина в украинской колонии
21 декабря, 2018, 17:33
В Министерстве иностранных дел России заявили, что смерть российского наемника Валерия Иванова могла наступить в результате умышленного убийства
Об этом говорится в комментарии на сайте дипломатического ведомства.
"Российские дипломаты немедленно посетили исправительное учреждение, в которой содержался россиянин", - сообщили в МИД РФ.
Согласно заявлению ведомства, начальник колонии сообщил дипломатам, что Иванов умер от травм, полученных в результате падения с лестницы во время замены электрической лампочки.
"Однако, по имеющейся у нас информации, вскрытие показало наличие у погибшего многочисленных серьезных повреждений, в том числе перелома 4-х ребер и закрытой черепно-мозговой травмы. Это дает основание предполагать умышленное убийство российского гражданина", - говорится в заявлении.
- Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко показала заявления 23 заключенных россиян, написавших президенту России Владимиру Путину, чтобы их обменяли на украинцев. "Заберите нас, пожалуйста. Мы сидим в украинской тюрьме, меня сюда послали убивать украинцев, мы осуждены более чем на 10 лет ответственности. Уберите нас на Родину. Родина, а не брасай нас", - сообщила Геращенко о содержании писем.
- В Дрогобычской исправительной колонии №40 умер заключенный россиянин Валерий Иванов, входивший в "ЛНР".
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