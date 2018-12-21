В РФ появилась "своя правда" о смерти россиянина в украинской колонии

21 декабря, 2018, 17:33

В Министерстве иностранных дел России заявили, что смерть российского наемника Валерия Иванова могла наступить в результате умышленного убийства

Об этом говорится в комментарии на сайте дипломатического ведомства.

"Российские дипломаты немедленно посетили исправительное учреждение, в которой содержался россиянин", - сообщили в МИД РФ.

Согласно заявлению ведомства, начальник колонии сообщил дипломатам, что Иванов умер от травм, полученных в результате падения с лестницы во время замены электрической лампочки.

"Однако, по имеющейся у нас информации, вскрытие показало наличие у погибшего многочисленных серьезных повреждений, в том числе перелома 4-х ребер и закрытой черепно-мозговой травмы. Это дает основание предполагать умышленное убийство российского гражданина", - говорится в заявлении.