"Родина, нет брасай нас": Геращенко показала заявления 23 заключенных россиян Путину, чтобы их обменяли на украинцев

17 декабря, 2018, 14:23

Первый заместитель главы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко показала заявления 23 заключенных россиян, написавших президенту России Владимиру Путину, чтобы их обменяли на украинцев

Об этом она заявила 17 декабря на пресс-конференции, сообщает Еспресо.TV .

"Мы еще раз 19 декабря поставим вопрос перед Российской Федерацией и их марионетками из ОРДО и ОРЛО, что украинская сторона готова немедленно на любом пункте пересечения границы между Украиной и Россией передать 23 россиян. Вот их заявления есть, понимаете? Заявления этих всех персонажей к своему президенту Путину, они просят: "Заберите нас, пожалуйста. Мы сидим в украинской тюрьме, меня сюда послали убивать украинцев, мы осуждены более чем на 10 лет ответственности. Заберите нас на Родину. Родина, не бросай нас", - сказала Геращенко.



По ее словам, Украина готова немедленно передать России преступников и забрать политзаключенных Кремля.



"И Украина готова этих преступников, осужденных за терроризм, участие в каких-либо незаконных вооруженных формированиях, участие в войне против Украины немедленно передать их Российской Федерации и забрать политзаключенных Кремля, которых также защищали и присутствующие здесь адвокаты. Это и Сущенко, Сенцов, Кольченко, Клых, Карпюк, Панов, Гриб, это наши крымские татары, наши братья, содержащиеся незаконно в тюрьмах России и Крыма", - сказала Геращенко.

Она сказала, что украинская сторона готова помиловать 66 сепаратистов в обмен на 19 заложников, которых незаконно удерживают в тюрьмах Донецка и Луганска. Среди этих 19 заложников военнопленные, которых удерживают более 3 лет, а также журналист Станислав Асеев.