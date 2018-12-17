"Родина, нет брасай нас": Геращенко показала заявления 23 заключенных россиян Путину, чтобы их обменяли на украинцев
Об этом она заявила 17 декабря на пресс-конференции, сообщает Еспресо.TV .
"Мы еще раз 19 декабря поставим вопрос перед Российской Федерацией и их марионетками из ОРДО и ОРЛО, что украинская сторона готова немедленно на любом пункте пересечения границы между Украиной и Россией передать 23 россиян. Вот их заявления есть, понимаете? Заявления этих всех персонажей к своему президенту Путину, они просят: "Заберите нас, пожалуйста. Мы сидим в украинской тюрьме, меня сюда послали убивать украинцев, мы осуждены более чем на 10 лет ответственности. Заберите нас на Родину. Родина, не бросай нас", - сказала Геращенко.
По ее словам, Украина готова немедленно передать России преступников и забрать политзаключенных Кремля.
"И Украина готова этих преступников, осужденных за терроризм, участие в каких-либо незаконных вооруженных формированиях, участие в войне против Украины немедленно передать их Российской Федерации и забрать политзаключенных Кремля, которых также защищали и присутствующие здесь адвокаты. Это и Сущенко, Сенцов, Кольченко, Клых, Карпюк, Панов, Гриб, это наши крымские татары, наши братья, содержащиеся незаконно в тюрьмах России и Крыма", - сказала Геращенко.
Она сказала, что украинская сторона готова помиловать 66 сепаратистов в обмен на 19 заложников, которых незаконно удерживают в тюрьмах Донецка и Луганска. Среди этих 19 заложников военнопленные, которых удерживают более 3 лет, а также журналист Станислав Асеев.
- Напомним, в России и аннексированном Крыму держат около 70 украинских политзаключенных.
- Также Главная военная прокуратура Украины установила более 3,5 тыс. человек, которых российские боевики на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей незаконно удерживали в плену, подвергали пыткам, или бесчеловечному обращению.
- В среду, 14 ноября, политолог Дмитрий Потехин рассказал, что во время его содержания российскими террористами в оккупированном Донецке его и других заложников пытался завербовать в боевики "ДНР" священник Русской православной церкви.
- Геращенко заявила, что Украина для освобождения кремлевских пленников готова отдать России более 20 россиян и 60 коллаборационистов, причастных к преступлениям против целостности и суверенитета украинского государства.
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