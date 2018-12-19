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"Родина, не бросай нас". В украинской колонии умер россиянин, который просил Путина об обмене

В Дрогобычской исправительной колонии №40 умер заключенный россиянин Валерий Иванов, входивший в "ЛНР"

Об этом сообщил львовский портал новостей Leopolis со ссылкой на начальника колонии Александра Купца.

По словам начальника колонии, сразу после смерти Иванова исправительное учреждение связалось с консульством РФ, чтобы решить вопрос транспортировки тела в Россию. Иванов имел сестру в Архангельске. Купец добавил, что российские дипломаты пообещали найти родственников умершего.

По состоянию на 18 декабря тело Иванова до сих пор не передали в РФ, ведь консулы якобы не могут найти его родственников.

Валерий Иванов был одним из 22 осужденных, которые направили уполномоченному Верховной Рады Украины Людмиле Денисовой письма на имя президента РФ с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на украинских политзаключенных, отмечает пресс-служба украинского омбудсмена.

  • Первый заместитель главы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко показала заявления 23 заключенных россиян, написавших президенту России Владимиру Путину, чтобы их обменяли на украинцев. "Заберите нас, пожалуйста. Мы сидим в украинской тюрьме, меня сюда послали убивать украинцев, мы осуждены более чем на 10 лет ответственности. Заберите нас на Родину. Родина, а не бросай нас", - сообщила Геращенко о содержании писем.
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