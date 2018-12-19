"Родина, не бросай нас". В украинской колонии умер россиянин, который просил Путина об обмене

19 декабря, 2018, 12:24

В Дрогобычской исправительной колонии №40 умер заключенный россиянин Валерий Иванов, входивший в "ЛНР"

Об этом сообщил львовский портал новостей Leopolis со ссылкой на начальника колонии Александра Купца.

По словам начальника колонии, сразу после смерти Иванова исправительное учреждение связалось с консульством РФ, чтобы решить вопрос транспортировки тела в Россию. Иванов имел сестру в Архангельске. Купец добавил, что российские дипломаты пообещали найти родственников умершего.

По состоянию на 18 декабря тело Иванова до сих пор не передали в РФ, ведь консулы якобы не могут найти его родственников.

Валерий Иванов был одним из 22 осужденных, которые направили уполномоченному Верховной Рады Украины Людмиле Денисовой письма на имя президента РФ с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на украинских политзаключенных, отмечает пресс-служба украинского омбудсмена.