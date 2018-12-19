"Родина, не бросай нас". В украинской колонии умер россиянин, который просил Путина об обмене
Об этом сообщил львовский портал новостей Leopolis со ссылкой на начальника колонии Александра Купца.
По словам начальника колонии, сразу после смерти Иванова исправительное учреждение связалось с консульством РФ, чтобы решить вопрос транспортировки тела в Россию. Иванов имел сестру в Архангельске. Купец добавил, что российские дипломаты пообещали найти родственников умершего.
По состоянию на 18 декабря тело Иванова до сих пор не передали в РФ, ведь консулы якобы не могут найти его родственников.
Валерий Иванов был одним из 22 осужденных, которые направили уполномоченному Верховной Рады Украины Людмиле Денисовой письма на имя президента РФ с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на украинских политзаключенных, отмечает пресс-служба украинского омбудсмена.
- Первый заместитель главы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко показала заявления 23 заключенных россиян, написавших президенту России Владимиру Путину, чтобы их обменяли на украинцев. "Заберите нас, пожалуйста. Мы сидим в украинской тюрьме, меня сюда послали убивать украинцев, мы осуждены более чем на 10 лет ответственности. Заберите нас на Родину. Родина, а не бросай нас", - сообщила Геращенко о содержании писем.
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