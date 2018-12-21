Соперник украинского боксера Гвоздика не выходил из комы, - промоутер

21 декабря, 2018, 10:59

Промоутер соперника украинскийца Александра Гвоздика - канадца Адониса Стивенсона - опроверг информацию, что боксер вышел из комы

Об этом сообщает BoxingScene .

"Врачи пока не дают никаких прогнозов, не говорят чего ожидать. Пока нет никаких улучшений. У него работает хорошая команда врачей, которая оценивает его состояние каждый день. Ему до сих пор нужна механическая помощь, чтобы дышать", - заявил промоутер Ивон Мишель.

Адонис Стивенсон попал в больницу 1 декабря после поражения нокаутом от украинца Александра Гвоздика. Канадцу сделали операцию на головном мозге и ввели его в состояние искусственной комы.