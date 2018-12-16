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Соперник украинского боксера Гвоздика вышел из комы


фото: Boxing News
Канадский боксер Адонис Стивенсон, который находился в коме после нокаута от украинца Александра Гвоздика, пришел в себя

Об этом сообщает "Трибуна" .

Стивенсон, который был госпитализирован после боя с Гвоздиком, впервые открыл глаза после операции и искусственной комы. Это произошло 15 декабря, когда его жена Симона разговаривала с ним в больнице.

Канадец две недели находился в искусственной коме после тяжелого нокаута и операции на мозге. Сообщалось, что у Стивенсона кровоизлияние в мозг.

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