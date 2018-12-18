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У соперника Гвоздика после нокаута парализована часть тела


фото: leaderpost.com
Соперник украинца Александра Гвоздика канадец Адонис Стивенсон вышел из комы, но у него парализована часть тела

Об этом сообщает iSport.ua .

Стивенсон все еще находится в одной из клиник Квебека, куда он попал после боя с украинцем Александром Гвоздиком.

Врачи сделали канадцу операцию и ввели в искусственную кому, в которой он находился несколько недель, а недавно пришел в себя.

По информации канадских СМИ, Стивенсон смог поговорить с родными, его состояние стабильно, но правая часть тела парализована.

  • Напомним, рефери поединка Гвоздик - Стивенсон заявил, что чувствует вину из-за того, что канадский боксер оказался в коме.
  • 16 декабря канадский боксер Адонис Стивенсон, который находился в коме после нокаута от украинца Александра Гвоздика, пришел в себя .
  • Александр Гвоздик поддержал Адониса Стивенсона, который после боя находится в искусственной коме.
  • Нокаутированный украинцем Александр Гвоздик канадец Адонис Стивенсон после боя попал в реанимацию .
  • 1 декабря во Квебеке Александр Гвоздик нокаутировал Адониса Стивенсона и отобрал у него титул чемпиона мира WBC в полутяжелом весе.
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