У соперника Гвоздика после нокаута парализована часть тела
18 декабря, 2018, 11:12
Соперник украинца Александра Гвоздика канадец Адонис Стивенсон вышел из комы, но у него парализована часть тела
Об этом сообщает iSport.ua .
Стивенсон все еще находится в одной из клиник Квебека, куда он попал после боя с украинцем Александром Гвоздиком.
Врачи сделали канадцу операцию и ввели в искусственную кому, в которой он находился несколько недель, а недавно пришел в себя.
По информации канадских СМИ, Стивенсон смог поговорить с родными, его состояние стабильно, но правая часть тела парализована.
- Напомним, рефери поединка Гвоздик - Стивенсон заявил, что чувствует вину из-за того, что канадский боксер оказался в коме.
- 16 декабря канадский боксер Адонис Стивенсон, который находился в коме после нокаута от украинца Александра Гвоздика, пришел в себя .
- Александр Гвоздик поддержал Адониса Стивенсона, который после боя находится в искусственной коме.
- Нокаутированный украинцем Александр Гвоздик канадец Адонис Стивенсон после боя попал в реанимацию .
- 1 декабря во Квебеке Александр Гвоздик нокаутировал Адониса Стивенсона и отобрал у него титул чемпиона мира WBC в полутяжелом весе.
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