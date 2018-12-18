У соперника Гвоздика после нокаута парализована часть тела

18 декабря, 2018, 11:12

Соперник украинца Александра Гвоздика канадец Адонис Стивенсон вышел из комы, но у него парализована часть тела

Об этом сообщает iSport.ua .

Стивенсон все еще находится в одной из клиник Квебека, куда он попал после боя с украинцем Александром Гвоздиком.

Врачи сделали канадцу операцию и ввели в искусственную кому, в которой он находился несколько недель, а недавно пришел в себя.

По информации канадских СМИ, Стивенсон смог поговорить с родными, его состояние стабильно, но правая часть тела парализована.