Правительство пересмотрит зарплату главы Нафтогаза Коболева
Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал премьер-министр Владимир Гройсман в эфире Еспресо.TV
По его словам, это произойдет в марте, когда заканчивается контракт нынешнего главы Нафтогаза.
"Я не буду поддерживать заоблачных заработных плат руководителям компаний. При пересмотре контрактов, который состоится для Нафтогаза в марте, меня интересовать условия оплаты труда руководителей государственных предприятий. Мы будем достаточно жесткими", - пояснил Гройсман.
Премьер-министр добавил, что правительство также ожидает принятия закона, который бы регулировал полномочия наблюдательных советов компаний.
-
Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $ 4,63 млрд .
-
Общая сумма средств, сэкономленная "Нафтогазом" государстве благодаря победе в Стокгольмском суде составляет около $ 50 млрд.
-
Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" проголосовала за выплату бонусов правлению компании за победу над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Утвержденный размер бонусов составляет 1% от $ 4,56 млрд0 выигрыша. Таким образом, правлению выплатят $ 45,6 млн.
-
25 сентября Шевченковской райсуд Киева оштрафовал председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на 1,7 тыс. грн за отказ предоставить народному депутату перечень лиц, которые получили премии за победу в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом".
-
Украина уже получила от "Газпрома" в 8 раз больше, чем потратила на "Нафтогаз" включительно с премиями, - заявил коммерческий директор Юрий Витренко.
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-