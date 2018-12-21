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Правительство пересмотрит зарплату главы Нафтогаза Коболева


фото: tass
В Кабмине займутся заработной платой НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева после окончания его контракта

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал премьер-министр Владимир Гройсман в эфире Еспресо.TV

По его словам, это произойдет в марте, когда заканчивается контракт нынешнего главы Нафтогаза.

"Я не буду поддерживать заоблачных заработных плат руководителям компаний. При пересмотре контрактов, который состоится для Нафтогаза в марте, меня интересовать условия оплаты труда руководителей государственных предприятий. Мы будем достаточно жесткими", - пояснил Гройсман.

Премьер-министр добавил, что правительство также ожидает принятия закона, который бы регулировал полномочия наблюдательных советов компаний.

  • Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $ 4,63 млрд .

  • Общая сумма средств, сэкономленная "Нафтогазом" государстве благодаря победе в Стокгольмском суде составляет около $ 50 млрд.

  • Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" проголосовала за выплату бонусов правлению компании за победу над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Утвержденный размер бонусов составляет 1% от $ 4,56 млрд0 выигрыша. Таким образом, правлению выплатят $ 45,6 млн.

  • 25 сентября Шевченковской райсуд Киева оштрафовал председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на 1,7 тыс. грн за отказ предоставить народному депутату перечень лиц, которые получили премии за победу в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом".

  • Украина уже получила от "Газпрома" в 8 раз больше, чем потратила на "Нафтогаз" включительно с премиями, - заявил коммерческий директор Юрий Витренко.

 

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