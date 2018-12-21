Правительство пересмотрит зарплату главы Нафтогаза Коболева

21 декабря, 2018, 15:48

В Кабмине займутся заработной платой НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева после окончания его контракта

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал премьер-министр Владимир Гройсман в эфире Еспресо.TV

По его словам, это произойдет в марте, когда заканчивается контракт нынешнего главы Нафтогаза.

"Я не буду поддерживать заоблачных заработных плат руководителям компаний. При пересмотре контрактов, который состоится для Нафтогаза в марте, меня интересовать условия оплаты труда руководителей государственных предприятий. Мы будем достаточно жесткими", - пояснил Гройсман.

Премьер-министр добавил, что правительство также ожидает принятия закона, который бы регулировал полномочия наблюдательных советов компаний.