Суд оштрафовал Коболева на 1,7 тыс. грн

25 сентября, 2018, 14:38

Шевченковской райсуд Киева оштрафовал главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на 1,7 тыс. грн за отказ предоставить народному депутату перечень лиц, которые получили премии за победу в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом"

Про штраф говорится в постановлении суда на сайте Единого госреестра судебных решений.

Так, суд постановил признать Коболева виновным в административном правонарушении по ч. 3 ст. 188-19 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение законных требований народного депутата Украины), привлечь его к административной ответственности и наложить на него взыскание в виде штрафа в пользу государства в 1700 грн.

Кроме того, суд постановил взыскать с чиновника в пользу государства судебный сбор в размере 352,4 грн.

Штраф должен быть уплачен в течение 15 дней со дня вручения соответствующего постановления, а в случае обжалования - не позднее 15 дней со дня уведомления об отказе в жалобе.

Депутатский запрос о выплате правления "Нафтогаза" более $45 млн премий Коболев получил в июне 2018 года. Суд считает, что чиновник предоставил неполный ответ на этот запрос.