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Суд оштрафовал Коболева на 1,7 тыс. грн

Шевченковской райсуд Киева оштрафовал главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на 1,7 тыс. грн за отказ предоставить народному депутату перечень лиц, которые получили премии за победу в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом"

Про штраф говорится в постановлении суда на сайте Единого госреестра судебных решений.

Так, суд постановил признать Коболева виновным в административном правонарушении по ч. 3 ст. 188-19 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение законных требований народного депутата Украины), привлечь его к административной ответственности и наложить на него взыскание в виде штрафа в пользу государства в 1700 грн.

Кроме того, суд постановил взыскать с чиновника в пользу государства судебный сбор в размере 352,4 грн.

Штраф должен быть уплачен в течение 15 дней со дня вручения соответствующего постановления, а в случае обжалования - не позднее 15 дней со дня уведомления об отказе в жалобе.

Депутатский запрос о выплате правления "Нафтогаза" более $45 млн премий Коболев получил в июне 2018 года. Суд считает, что чиновник предоставил неполный ответ на этот запрос.

  • Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" относительно компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд.
  • Общая сумма средств, сэкономленных "Нафтогазом" государству благодаря победе в Стокгольмском суде, составляет около $50 млрд.
  • Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" проголосовал за выплату бонусов правлению компании за победу над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Утвержденный размер бонусов составляет 1% от $4,56 млрд выигрыша. Таким образом, правлению выплатят $45,6 млн.
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