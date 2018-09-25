Суд оштрафовал Коболева на 1,7 тыс. грн
Про штраф говорится в постановлении суда на сайте Единого госреестра судебных решений.
Так, суд постановил признать Коболева виновным в административном правонарушении по ч. 3 ст. 188-19 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение законных требований народного депутата Украины), привлечь его к административной ответственности и наложить на него взыскание в виде штрафа в пользу государства в 1700 грн.
Кроме того, суд постановил взыскать с чиновника в пользу государства судебный сбор в размере 352,4 грн.
Штраф должен быть уплачен в течение 15 дней со дня вручения соответствующего постановления, а в случае обжалования - не позднее 15 дней со дня уведомления об отказе в жалобе.
Депутатский запрос о выплате правления "Нафтогаза" более $45 млн премий Коболев получил в июне 2018 года. Суд считает, что чиновник предоставил неполный ответ на этот запрос.
- Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" относительно компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд.
- Общая сумма средств, сэкономленных "Нафтогазом" государству благодаря победе в Стокгольмском суде, составляет около $50 млрд.
- Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" проголосовал за выплату бонусов правлению компании за победу над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Утвержденный размер бонусов составляет 1% от $4,56 млрд выигрыша. Таким образом, правлению выплатят $45,6 млн.
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