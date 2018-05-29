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Правление "Нафтогаза" получит $45,6 млн премии за победу над Россией в Стокгольмском суде


фото: kvedomosti
Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" проголосовала за выплату бонусов правлению компании за победу над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на источник в "Нафтогазе".

Премия назначена за выигрыш второй части судебного противостояния - так называемого "транзитного" контракта. Утвержден размер бонусов составляет 1% от $4,56 млрд выигрыша. Таким образом, правлению выплатят $45,6 млн. Сейчас из этой суммы уплачено $20 млн. Остальные $25,6 млн выплатят только после фактического выполнения "Газпромом" решение Стокгольмского арбитража о необходимости выплаты "Нафтогазу" $2,56 млрд.

На сегодня российская компания отказывается выполнять решение суда и заявила о намерении разорвать отношения с "Нафтогазом" .

Ранее, осенью 2017 года, правление "Нафтогаза" получило премии за выигрыш первой части судебного спора с "Газпромом". Тогда список премированных состоял из 8 человек. Среди них - Андрей Коболев, Сергей Перелома, Юрий Витренко, Ярослав Теклюк и Константин Пожидаев.

Общая сумма средств, сэкономленная "Нафтогазом" государстве благодаря победе в Стокгольмском суде составляет около $50 млрд. Выплата премий и бонусов является общемировой практикой.

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