Правление "Нафтогаза" получит $45,6 млн премии за победу над Россией в Стокгольмском суде
Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на источник в "Нафтогазе".
Премия назначена за выигрыш второй части судебного противостояния - так называемого "транзитного" контракта. Утвержден размер бонусов составляет 1% от $4,56 млрд выигрыша. Таким образом, правлению выплатят $45,6 млн. Сейчас из этой суммы уплачено $20 млн. Остальные $25,6 млн выплатят только после фактического выполнения "Газпромом" решение Стокгольмского арбитража о необходимости выплаты "Нафтогазу" $2,56 млрд.
На сегодня российская компания отказывается выполнять решение суда и заявила о намерении разорвать отношения с "Нафтогазом" .
Ранее, осенью 2017 года, правление "Нафтогаза" получило премии за выигрыш первой части судебного спора с "Газпромом". Тогда список премированных состоял из 8 человек. Среди них - Андрей Коболев, Сергей Перелома, Юрий Витренко, Ярослав Теклюк и Константин Пожидаев.
Общая сумма средств, сэкономленная "Нафтогазом" государстве благодаря победе в Стокгольмском суде составляет около $50 млрд. Выплата премий и бонусов является общемировой практикой.
- Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" относительно компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд.
- В "Газпроме" отказались поставлять газ "Нафтогазу", в том числе уже оплаченные объемы. После этого “Газпром” объявил о немедленном разрыве всех контрактов с Украиной и критически уменьшил давление на входе украинской ГТС.
- Польша начала срочные поставки газа в Украину.
- "Газпром" прекратил транзит газа через Украину, несмотря на заявление о расторжении соглашений.
- Украина более чем в 7 раз увеличила импорт газа из Европы.
- В Чехии и Польше заявили, что получают из Украины весь согласованный газ.
- Коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что "Газпром" возместит Украине 34% стоимости европейского газа.
- В "Газпроме" заявили, что вернули Украине предоплату за газ из-за несоответствия присланных "Нафтогазом" документов решению Стокгольмского арбитража от 22 декабря 2017 года.
- Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что расторжение контрактов с "Нафтогазом" продлится 1,5-2 года.
- Суд подтвердил штраф для "Газпрома" в размере 171 млрд грн.
- В Минюсте Украины заявили, что принудительно взыскать штраф с "Газпрома" можно путем ареста зарубежных активов компании.
- "Газпром" зарезервировал $4,7 млрд для штрафа Стокгольмского арбитража.
- ЕС обещает помощь Украине в исполнении решения Стокгольмского арбитража.
- "Нафтогаз" в судах будет требовать ареста активов "Газпрома" в Европе.
- "Нафтогаз" потребует от "Газпрома" еще $15 млрд в случае отказа россиян от транзита газа Украиной.
- "Газпром" направил в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа.
- В "Газпроме" заявили о готовности к переговорам с Украиной относительно транзита.
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