МВД получило 2 вертолета Airbus для спасателей и нацгвардейцев
21 декабря, 2018, 10:51
ГСЧС и Нацгвардия, входящие в структуру МВД, получили 2 французских вертолета Airbus H225 Super Puma
Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
"Первые 2 французских вертолета Airbus H225 Super Puma уже на службе в НГУ и ГСЧС. А будет 55 вертолетов для Системы авиабезопасности и гражданской защиты МВД Украины, которую представляем сегодня.Третья в Европе по мощности вместе с Германией и Францией", - написал Аваков.
Первые 2 французские вертолеты Airbus H225 Super Puma уже на службе в НГУ и ГСЧС. А будет 55 вертолетов для Системы авиабезопасности и гражданской защиты МВД Украины, которую представляем сегодня. Третья в Европе по мощности вместе с Германией и Францией https://t.co/uaOGnSgU7K- Arsen Avakov (@AvakovArsen) 21 декабря 2018 г.
- Напомним, всего до конца этого года поступят четыре вертолета для ГСЧС и Нацгвардии .
- В Нацполиции появится новое подразделение - полицейских будут доставлять на место происшествия вертолетами.
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