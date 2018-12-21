 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

МВД получило 2 вертолета Airbus для спасателей и нацгвардейцев

ГСЧС и Нацгвардия, входящие в структуру МВД, получили 2 французских вертолета Airbus H225 Super Puma

Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Первые 2 французских вертолета Airbus H225 Super Puma уже на службе в НГУ и ГСЧС. А будет 55 вертолетов для Системы авиабезопасности и гражданской защиты МВД Украины, которую представляем сегодня.Третья в Европе по мощности вместе с Германией и Францией", - написал Аваков.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 декабря, 2018 пятница

больше новостей

21 декабря, 2018 пятница

20 декабря, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать