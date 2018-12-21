МВД получило 2 вертолета Airbus для спасателей и нацгвардейцев

21 декабря, 2018, 10:51

ГСЧС и Нацгвардия, входящие в структуру МВД, получили 2 французских вертолета Airbus H225 Super Puma

Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Первые 2 французских вертолета Airbus H225 Super Puma уже на службе в НГУ и ГСЧС. А будет 55 вертолетов для Системы авиабезопасности и гражданской защиты МВД Украины, которую представляем сегодня.Третья в Европе по мощности вместе с Германией и Францией", - написал Аваков.

Первые 2 французские вертолеты Airbus H225 Super Puma уже на службе в НГУ и ГСЧС. А будет 55 вертолетов для Системы авиабезопасности и гражданской защиты МВД Украины, которую представляем сегодня. Третья в Европе по мощности вместе с Германией и Францией https://t.co/uaOGnSgU7K - Arsen Avakov (@AvakovArsen) 21 декабря 2018 г.