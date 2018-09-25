Украина получит первые четыре французских вертолета уже в этом году, - МВД
Об этом сегодня, 25 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Как отмечается, три вертолета аэромедицинской эвакуации и санитарно-спасательных операций получит ГСЧС, еще один поступит в Нацгвардию.
По словам главы МВД Арсена Авакова, Украина "переходит в мир новых технологий", ведь эти вертолеты оснащены всеми видами спецтехники, системами видеонаблюдения, возможностями для десантирования и тому подобное.
Кроме того, министр отметил, что в этом году на нужды подразделений МВД поступят первые четыре вертолета от французской компании. Три машины будут работать в подразделениях ГСЧС – это вертолет, оборудованный необходимым оборудованием для аэромедицинской эвакуации, аварийно-спасательных и противопожарных целей. Еще один вертолет Н-225 поступит в авиаподраздел Национальной гвардии Украины.
На данный момент авиационный отряд несет боевое дежурство по поисково-спасательному обеспечению и противопожарному патрулированию.
Французские вертолеты H-225 для ГСЧС оборудованы медицинским оборудованием, чтобы обеспечить не только авиационное покрытие по всей Украине, но и вовремя оказывать медицинскую помощь.
- Напомним, в июле сообщалось, что для системы авиационной безопасности и гражданской защиты МВД приобретет 55 вертолетов.
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