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Украина получит первые четыре французских вертолета уже в этом году, - МВД


фото: helipress
Первые четыре французских вертолета фирмы Airbus Helicopters Украина получит уже до конца года в рамках украинско-французского контракта

Об этом сегодня, 25 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Как отмечается, три вертолета аэромедицинской эвакуации и санитарно-спасательных операций получит ГСЧС, еще один поступит в Нацгвардию.

По словам главы МВД Арсена Авакова, Украина "переходит в мир новых технологий", ведь эти вертолеты оснащены всеми видами спецтехники, системами видеонаблюдения, возможностями для десантирования и тому подобное.

Кроме того, министр отметил, что в этом году на нужды подразделений МВД поступят первые четыре вертолета от французской компании. Три машины будут работать в подразделениях ГСЧС – это вертолет, оборудованный необходимым оборудованием для аэромедицинской эвакуации, аварийно-спасательных и противопожарных целей. Еще один вертолет Н-225 поступит в авиаподраздел Национальной гвардии Украины.

На данный момент авиационный отряд несет боевое дежурство по поисково-спасательному обеспечению и противопожарному патрулированию.

Французские вертолеты H-225 для ГСЧС оборудованы медицинским оборудованием, чтобы обеспечить не только авиационное покрытие по всей Украине, но и вовремя оказывать медицинскую помощь.

  • Напомним, в июле сообщалось, что для системы авиационной безопасности и гражданской защиты МВД приобретет 55 вертолетов.

 

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