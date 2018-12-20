Теперь и в небе: в 2019 в Нацполиции появится еще одно подразделение

20 декабря, 2018, 13:55

Полицейских будут доставлять на место происшествия вертолетами

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает пресс-служба Нацполиции.

Глава Нацполиции сообщил о планах по созданию отдельного авиационного подразделения полиции.

По словам Князева, подразделение обеспечит поддержку публичной безопасности, доступ к труднопроходимым местам, поддержку наземных специальных полицейских операций и специальных миссий. Кроме того, подразделение будет выполнять функцию аэромедицинской эвакуации.

"Например, в случае получения информации о происшествии с пострадавшими и невозможности добраться до места наземным транспортом, принимается решение о немедленном применении вертолета. Он одновременно доставит полицейских для соответствующего реагирования на событие и оказания неотложной помощи пострадавшим", - сообщил Сергей Князев.







