Теперь и в небе: в 2019 в Нацполиции появится еще одно подразделение
Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает пресс-служба Нацполиции.
Глава Нацполиции сообщил о планах по созданию отдельного авиационного подразделения полиции.
По словам Князева, подразделение обеспечит поддержку публичной безопасности, доступ к труднопроходимым местам, поддержку наземных специальных полицейских операций и специальных миссий. Кроме того, подразделение будет выполнять функцию аэромедицинской эвакуации.
"Например, в случае получения информации о происшествии с пострадавшими и невозможности добраться до места наземным транспортом, принимается решение о немедленном применении вертолета. Он одновременно доставит полицейских для соответствующего реагирования на событие и оказания неотложной помощи пострадавшим", - сообщил Сергей Князев.
- Напомним, 20 декабря в Украине вылетели первые вертолеты Airbus для МВД .
- Всего до конца этого года поступят четыре вертолета для ГСЧС и Нацгвардии .
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-