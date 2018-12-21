Медведчук заявил, что встречается с Путиным по просьбе Порошенко
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-1 ", комментируя слова Путина о том, что он прилетал в Москву с вариантами обмена украинских моряков, передает "Украинская правда".
По его словам, такая встреча состоялась несколько дней назад.
"Я встречался с президентом России по вопросу не обмена, а освобождение украинских моряков, поскольку этот вопрос сейчас актуален не только в Украине, но и во всем мире", - сказал кум Путина.
Он также сказал, что процесс освобождения украинских моряков может начаться только после завершения следствия в судебных процедур, как это было с Надеждой Савченко и другими политзаключенными в России.
Медведчук добавил, что будет и в дальнейшем проводить переговоры по этому вопросу.
На вопрос ведущей, о чем еще Медведчук общается с Путиным, как "единый общий мост" между Украиной и Россией, тот ответил, что обсуждали и многие другие вопросы, в частности, вопросы прекращения боевых действий на Донбассе.
Он таже сказал, что несмотря на сложные отношения нынешней власти Украины с российским руководством, лично он не прекращает переговорный процесс и будет в дальнейшем поддерживать контакты.
"В первую очередь я это делаю по просьбе, а не по поручению президента Порошенко. И я это делаю, потому что это в моих интересах, и в интересах моей страны ... тем более, что я могу это делать", - сказал он.
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, сообщили другую сторону. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
- Впоследствии командование Военно-морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- Верховная Рада проголосовала за проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
- 28 ноября "Суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряка.
- Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Виктор Медведчук на переговорах по освобождению украинских пленных и заложников является фактическим представителем президента РФ Владимира Путина.
- 20 декабря Путин заявил, что Медведчук приезжал к нему в Москву.
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