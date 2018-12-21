Медведчук заявил, что встречается с Путиным по просьбе Порошенко

21 декабря, 2018, 16:20

Лидер пророссийского движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук заявил, что недавно встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, с которым обсудил ряд украинских вопросов, в частности, освобождение моряков

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-1 ", комментируя слова Путина о том, что он прилетал в Москву с вариантами обмена украинских моряков, передает "Украинская правда".

По его словам, такая встреча состоялась несколько дней назад.

"Я встречался с президентом России по вопросу не обмена, а освобождение украинских моряков, поскольку этот вопрос сейчас актуален не только в Украине, но и во всем мире", - сказал кум Путина.

Он также сказал, что процесс освобождения украинских моряков может начаться только после завершения следствия в судебных процедур, как это было с Надеждой Савченко и другими политзаключенными в России.

Медведчук добавил, что будет и в дальнейшем проводить переговоры по этому вопросу.

На вопрос ведущей, о чем еще Медведчук общается с Путиным, как "единый общий мост" между Украиной и Россией, тот ответил, что обсуждали и многие другие вопросы, в частности, вопросы прекращения боевых действий на Донбассе.

Он таже сказал, что несмотря на сложные отношения нынешней власти Украины с российским руководством, лично он не прекращает переговорный процесс и будет в дальнейшем поддерживать контакты.

"В первую очередь я это делаю по просьбе, а не по поручению президента Порошенко. И я это делаю, потому что это в моих интересах, и в интересах моей страны ... тем более, что я могу это делать", - сказал он.