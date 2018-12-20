Путин заявил, что Медведчук недавно приезжал к нему в Москву

20 декабря, 2018, 12:27

Лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук приезжал в Москву для обсуждения вопроса освобождения захваченных украинских моряков

Об этом сказал президент России Владимир Путин во время пресс-конференции, сообщает Еспресо.TV .

"Господин Медведчук по поручению Порошенко, кстати, постоянно этим занимается. Он совсем недавно приезжал в Москву и ставил вопрос об освобождении украинских военных, задержанных в Керченском проливе, точнее в Черном море", - сказал он.

Путин подчеркнул, что сказал ему, что эти вопросы "можно будет решать после завершения уголовного дела".