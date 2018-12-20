Путин заявил, что Медведчук недавно приезжал к нему в Москву
20 декабря, 2018, 12:27
Лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук приезжал в Москву для обсуждения вопроса освобождения захваченных украинских моряков
Об этом сказал президент России Владимир Путин во время пресс-конференции, сообщает Еспресо.TV .
"Господин Медведчук по поручению Порошенко, кстати, постоянно этим занимается. Он совсем недавно приезжал в Москву и ставил вопрос об освобождении украинских военных, задержанных в Керченском проливе, точнее в Черном море", - сказал он.
Путин подчеркнул, что сказал ему, что эти вопросы "можно будет решать после завершения уголовного дела".
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
- Впоследствии командование Военно-Морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- Верховная Рада проголосовала за проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
- 28 ноября "суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряков.
- Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Виктор Медведчук на переговорах по освобождению украинских пленных и заложников является фактическим представителем президента РФ Владимира Путина.
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