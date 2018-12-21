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Эрдоган решил повременить с операцией в Сирии после разговора с Трампом


фото: REUTERS
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что анонсированная ранее военная операция против курдов на севере Сирии откладывается

Это решение принято после заявлений о выводе американских военных из Сирии и переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Анадолу .

"Безусловно, речь идет о временной отсрочке операции", - сказал Эрдоган, который считает наступление на сирийских курдов "борьбой с террористами".

По его словам, США объявили о выводе своих войск после того, как получили заверения, что Анкара продолжит операцию против боевиков террористической организации Исламское государство.

"Глава Белого дома поинтересовался у меня, сможет ли Турция очистить регион от террористов" ИГ". На это я ответил, что Турция по-прежнему успешно боролась и продолжит борьбу с террористами в Сирии. От Вашингтона лишь нужна логистическая поддержка", - пояснил президент Турции .

  • Напомним, 12 декабря, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция планирует новую военную операцию против подразделений сирийских курдов, которая начнется в течение нескольких следующих дней.
  • В тот же день стало известно, что американские военные установили на турецко-сирийской границе наблюдательные посты.
  • Пентагон предостерег Турцию от односторонних военных действий в Сирии.
  • А сирийские курды сообщили, что они могут прекратить борьбу с "ИГ" в случае наступления Турции.
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