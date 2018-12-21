Эрдоган решил повременить с операцией в Сирии после разговора с Трампом

21 декабря, 2018, 17:58

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что анонсированная ранее военная операция против курдов на севере Сирии откладывается

Это решение принято после заявлений о выводе американских военных из Сирии и переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Анадолу .

"Безусловно, речь идет о временной отсрочке операции", - сказал Эрдоган, который считает наступление на сирийских курдов "борьбой с террористами".

По его словам, США объявили о выводе своих войск после того, как получили заверения, что Анкара продолжит операцию против боевиков террористической организации Исламское государство.

"Глава Белого дома поинтересовался у меня, сможет ли Турция очистить регион от террористов" ИГ". На это я ответил, что Турция по-прежнему успешно боролась и продолжит борьбу с террористами в Сирии. От Вашингтона лишь нужна логистическая поддержка", - пояснил президент Турции .