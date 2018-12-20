Рада снова продлила мораторий на продажу земли

20 декабря, 2018, 17:55

Парламент в очередной раз продлил действие моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения

Верховная Рада рассмотрела 16 законов о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения, которые внесли в повестку дня 18 декабря, и снова отложила запуск рынка земли, передает Еспресо.TV

"За" проголосовали 231 народных избранников.

Напомним, 18 декабря Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №9355-5 о продлении моратория на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения.

"Этот законопроект предусматривает продление моратория на один год. А также обязательное внесение Кабмином закона об обороте земли ... Все остальные законопроекты комитет отклонил, рекомендовав принять за основу один - №9355-5.", - пояснил во вторник заместитель главы комитета Александр Бакуменко .

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