 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Рада снова продлила мораторий на продажу земли


фото: infovoronezh
Парламент в очередной раз продлил действие моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения

Верховная Рада рассмотрела 16 законов о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения, которые внесли в повестку дня 18 декабря, и снова отложила запуск рынка земли, передает Еспресо.TV

"За" проголосовали 231 народных избранников.

Напомним, 18 декабря Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №9355-5 о продлении моратория на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения.

"Этот законопроект предусматривает продление моратория на один год. А также обязательное внесение Кабмином закона об обороте земли ... Все остальные законопроекты комитет отклонил, рекомендовав принять за основу один - №9355-5.", - пояснил во вторник заместитель главы комитета Александр Бакуменко .

Читайте также: Можно ли продавать украинскую землю. Все самое важное о реформе

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 декабря, 2018 четверг

больше новостей

20 декабря, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать