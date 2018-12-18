Комитет Рады рекомендует депутатам продлить действие моратория на продажу земли

18 декабря, 2018, 16:45

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №9355-5 о продлении моратория на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом РБК-Украина сообщил заместитель председателя комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Александр Бакуменко.

Он отметил, что комитет рассмотрел все зарегистрированные в Раде проекты законы о продлении моратория.

"На сегодняшнем заседании рассмотрены все законопроекты о продлении запрета отчуждения земель сельскохозяйственного назначения. Комитет поддержал законопроект №9355-5", - сообщил парламентарий.

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Бакуменко подчеркнул, что разработчиками этого законопроекта были в большинстве члены аграрного комитета.

"Этот законопроект предусматривает продление моратория на один год. А также обязательное внесение Кабмином закона об обороте земли... Все остальные законопроекты комитет отклонил, рекомендовав принять за основу один - №9355-5. Но комитет предоставил свое заключение, а в зале будут рассматриваться все законопроекты", - пояснил заместитель председателя комитета.