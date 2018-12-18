Комитет Рады рекомендует депутатам продлить действие моратория на продажу земли
Об этом РБК-Украина сообщил заместитель председателя комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Александр Бакуменко.
Он отметил, что комитет рассмотрел все зарегистрированные в Раде проекты законы о продлении моратория.
"На сегодняшнем заседании рассмотрены все законопроекты о продлении запрета отчуждения земель сельскохозяйственного назначения. Комитет поддержал законопроект №9355-5", - сообщил парламентарий.
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Бакуменко подчеркнул, что разработчиками этого законопроекта были в большинстве члены аграрного комитета.
"Этот законопроект предусматривает продление моратория на один год. А также обязательное внесение Кабмином закона об обороте земли... Все остальные законопроекты комитет отклонил, рекомендовав принять за основу один - №9355-5. Но комитет предоставил свое заключение, а в зале будут рассматриваться все законопроекты", - пояснил заместитель председателя комитета.
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Напомним, что запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения, так называемый мораторий, был введен в Украине еще в 2001 году. С тех пор моратоий многократно продолжали.
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7 декабря 2017 Верховная Рада продлила запрет на продажу земли сельскохозяйственного значения.
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В МВФ заявили, что отсутствие прозрачного рынка земли препятствует поступлению инвестиций в Украину.
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Правительство предлагает создать рынок сельскохозяйственной земли с определенными ограничениями: продавать до 200 гектаров, при этом не позволять покупку земель иностранцам и агрохолдингам.
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Президент Порошенко считает, что мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения тормозит развитие аграрного рынка и сдерживает приход инвесторов в Украину.
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В начале мая 2018 года глава представительства Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен заявляла, что цены на сельскохозяйственную землю в Украине вырастут втрое после того, как снимут мораторий на ее продажу.
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В августе Европейский суд по правам человека признал мораторий нарушением прав человека.
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В начале ноября в Украине произошел первый случай, когда благодаря решению Европейского суда по правам человека удалось обойти мораторий на продажу земель в Украины.
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Группа народных депутатов по инициативе Всеукраинского аграрного совета (ВАС) 4 декабря зарегистрировала в Верховной Раде Украины законопроект №9355-5 о продлении действия земельного моратория до 1 января 2020 года .
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