Обидчики "Милана" и "Баварии". Чем опасны соперники "Динамо" и "Шахтера" в Лиге Европы

17 декабря, 2018, 19:49

Дмитрий Марценишин

В 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" сыграет с греческим "Олимпиакосом", а "Шахтер" встретится с немецким "Айнтрахтом"

Что нужно знать об "Олимпиакосе"

"Динамо" благодаря победе в группе на предварительном раунде Лиги Европы было во время жеребьевки 1/16 финала сеяным. Киевляне заранее избежали встречи с фаворитами турнира - английскими "Арсеналом" и "Челси", итальянскими "Наполи" и "Интером". Зато эти клубы могли достаться"Шахтеру".

В итоге соперником "Динамо" стал "Олимпиакос". Этот клуб больше привык к выступлениям в Лиге чемпионов, но в прошлом сезоне финишировал в национальном первенстве лишь третьим и попал в Лигу Европы.

В квалификации греки уверенно разобрались со швейцарским "Люцерном" (4: 0, 3: 1) и убрали со своего пути крепкий английский "Бернли" (3: 1, 1: 1). Далее "Олимпиакос" попал в мощную группу с испанским "Бетисом", итальянским "Миланом" и "Дюделанжем" из Люксембурга.

Пирейцы стартовали с домашней ничьей с "Бетиса" (0: 0) и гостевого поражения от "Милана" (1: 3). Греки улучшили турнирное положение благодаря двум победам над аутсайдером - "Дюделанжем" (2: 0, 5: 1).

Несмотря на гостевое поражение от "Бетиса" (0: 1), "Олимпиакос" сохранил перед последним туром шансы на выход в плей-офф. Для этого ему нужно брать дома реванш у "Милана" и делать это с разницей минимум в два мяча. Греки победили с нужным счетом 3: 1 и выбили знаменитый итальянский клуб с еврокубков.

В чемпионате Греции команда Педру Мартинша ведет борьбу за золотые награды с ПАОК. Сейчас пирейцы идут вторыми и отстают от лидера на 5 очков. При этом ПАОК имеет матч в запасе.

"Олимпиакос" имеет достаточно солидный состав, в котором нет топ-футболистов. До последнего времени главной звездой команды был экс-полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре. Однако уровень игры ивуарийца не устраивал тренера и 35-летний хавбек оставил греческую команду.

Сейчас самым дорогим игроком "Олимпиакоса" является полузащитник Константинос Фортунис, стоимость которого, по данным transfermarkt, составляет 7 млн евро. Всего в греков состав дешевле, чем в "Динамо". Стоимость всех его футболистов оценивается в 59 млн евро, в то время, как киевляне стоят 81,5 млн евро. Самый дорогой в украинцев - Виктор Цыганков, который стоит 10 млн евро.

Почему опасен "Айнтрахт"

На первый взгляд "Айнтрахт" не выглядит плохим вариантом для "Шахтера", учитывая соперников, которые могли достаться дончанам в 1/16 финала. Впрочем, выступление на групповом раунде Лиги Европы заставляет относиться к команде из Франкфурта с уважением. Ведь она выиграла все шесть матчей, победив именитые французский "Марсель" (2: 1, 4: 0), итальянский "Лацио" (4: 1, 2: 1) и скромный кипрский "Аполлон" (2: 0, 3: 2 ). "Айнтрахт" оказался единственным клубом, который прошел групповой раунд вообще без потерь.

Команда Ади Хюттера на хорошем счету и в чемпионате Германии. Она идет на пятой позиции и опережает "Хоффенхайм", который занимает шестую позицию. Поэтому эти клубы примерно сопоставимы по уровню.

В прошлом сезоне "Анйтрахт" финишировал в Бундеслиге на восьмом месте и попал в Лигу Европы благодаря победе в национальном кубке. В финале франкфуртцы одолели "Баварию" - 3: 1. А тогдашний главный тренер "Айнтрахта" - хорват Нико Ковач, летом пошел работать именно в мюнхенский суперклуб.

Нынешний тренер франкфуртцев - Ади Хюттер также хорошо знаком дончанам. Под его руководством швейцарский "Янг Бойз" в сезоне 2016/17 не пустил "Шахтер" в групповой раунд Лиги чемпионов. А в прошлом году команда Хюттера поставила подножку на пути к ЛЧ киевскому "Динамо".

"Айнтрахт" - прекрасно укомплектованная команда. По данным transfermarkt общая стоимость его игроков составляет 166, 5 млн евро, что больше чем у "Шахтера" с его 113 млн евро. Главной звездой франкфуртцев является хорватский форвард Ребич, который стоит 30 млн евро. Другой нападающий - Лука Йович с 10 голами идет вторым в споре бомбардиров чемпионата Германии. Этот 20-летний серб считается одним из самых перспективных молодых футболистов Европы. А ворота "Айнтрахта" защищает Трапп, хорошо известный по выступлениям в ПСЖ.

Как "Динамо" и "Шахтер" сыграли на групповом раунде

"Динамо" нынешний еврокубковый сезон начало в квалификации Лиги чемпионов. В третьем квалификационном раунде киевляне уверенно переиграли чешскую "Славию" (1: 1, 2: 0). Но в плей-офф за выход в групповой раунд не имели никаких шансов против голландского "Аякса". Динамовцы в гостях уступили амстердамцам со счетом 1: 3, а дома не смогли отыграться - 0: 0.

Команда Александра Хацкевича продолжила выступления в Лиге Европы. "Динамо" попало в далеко не самую сильную по составу группу - с французским "Ренном", казахстанской "Астаной" и чешским "Яблонцем" и, несмотря на это, не избежало проблем. Киевляне неубедительно стартовали в группе, сыграв дома вничью 2: 2 с "Астаной", а в гостях с таким же счетом завершив встречу с "Яблонцем".

Весомую заявку на выход в плей-офф "Динамо" сделало в матчах с "Ренном". Сначала киевляне победили французов на выезде - 2: 1, а затем сыграли на своем поле, по общему мнению, лучший матч сезона и выиграли со счетом 3: 1.

Нестабильность - одна из главных проблем нынешнего "Динамо". Вот и в Лиге Европы после двух уверенных побед команда Хацкевича провела невыразительный гостевой матч с "Астаной". Киевляне позволили соперникам создать достаточно голевых моментов и, объективно говоря, должны были этот матч проигрывать. Однако гол Беньямина Вербича принес динамовцам победу и досрочно вывел их в 1/16 финала.

Много вопросов оставил и заключительный матч "Динамо" против "Яблонца". Хотя он не имел никакого турнирного значения, домашнее поражение 0: 1 имеет неприятный осадок.

"Шахтер" на правах чемпиона Украины начинал выступления сразу с группового раунда главного еврокубка. После потери в межсезонье сразу нескольких лидеров - Фреда, Бернарда и Факнудо Феррейры, дончане в этой Лиге чемпионов не выглядели командой, которая способна решать серьезные задачи.

Команда Паулу Фонсеки стартовала с двух ничьих - домашней с "Хоффенхайм" (2: 2) и гостевой с "Лионом" (2: 2). По-настоящему беспомощно дончане выглядели в матчах с "Манчестер Сити". В Харькове команда Хосепа Гвардиолы разгромила "Шахтер" - 3: 0, а в Англии не оставила от обороны соперника камня на камне - 6: 0.

Даже после двух болезненных пощечин команда Фонсеки не утратила шансов на выход в плей-офф. "Шахтер" сыграл свой лучший матч осени в гостях против "Гоффенгайма" и вырвал на последних секундах победу 3: 2 благодаря голу Тайсона.

В заключительном туре "Шахтеру", чтобы выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, было необходимо выигрывать у "Лиона". И команда Фонсеки сыграла против "Лиона" неубедительно и была способналишь на ничью 1: 1. Французы продолжили борьбу в ЛЧ, а "Шахтер" финишировал в группе третьим и продолжит выступления в Лиге Европы.