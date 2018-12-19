Волкер готов встретиться с Сурковым только при одном условии

19 декабря, 2018, 13:27

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер отменил встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым

Об этом сказала глава Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Волкер рассказал, что отменил свою встречу с Сурковым, и надеется, что в новом году будет более прогрессивный подход со стороны России, а не отсутствие каких-либо шагов со стороны Кремля по миротворческой миссии и освобождению украинских заложников", - сказала Гопко.

По словам Гопко, спецпредставитель США также заверил, что если российская сторона продемонстрирует готовность к сдвигам в освобождении украинских моряков, с января следующего года можно договариваться о встрече с Сурковым.