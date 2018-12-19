Волкер готов встретиться с Сурковым только при одном условии
19 декабря, 2018, 13:27
Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер отменил встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым
Об этом сказала глава Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко, сообщает Интерфакс-Украина.
"Волкер рассказал, что отменил свою встречу с Сурковым, и надеется, что в новом году будет более прогрессивный подход со стороны России, а не отсутствие каких-либо шагов со стороны Кремля по миротворческой миссии и освобождению украинских заложников", - сказала Гопко.
По словам Гопко, спецпредставитель США также заверил, что если российская сторона продемонстрирует готовность к сдвигам в освобождении украинских моряков, с января следующего года можно договариваться о встрече с Сурковым.
- Ранее Курт Волкер отметил, что власти США намерены вводить новые санкции против России "раз в месяц-два" из-за нежелания Кремля занять конструктивную позицию по Донбассу.
- Волкер заявил, что ведет переписку с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, но конкретная дата встречи не назначена.
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