Волкер переписывается с Сурковым относительно даты новой встречи

29 октября, 2018, 11:58

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что ведет переписку с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, но конкретная дата встречи не назначена

Об этом Волкер заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

На вопрос о том, назначена ли в ближайшем будущем встреча с помощником президента РФ Сурков, Курс Волкер ответил: «Пока такой нет в графике. Мы ведем диалог, переписку, чтобы обсудить наши позиции. Посмотрим, удастся ли нам договориться о встрече, которая была бы продуктивной », - отметил спецпредставитель США.

Последняя встреча Волкера с Сурковым состоялась 26 января этого года в Дубае. Тогда Сурков заявил, что Вашингтон представил план развертывания миссии ООН в Донбассе в увязке этого процесса с выполнением политической части минских соглашений, на чем настаивали в Москве. По его словам, новый пакет американских наработок, в отличие от белградского, выглядит вполне реализуемым.

Тогда Волкер уточнил, что никакого плана США по миротворцам в Донбассе представлено не было, в Дубае просто состоялась подробная дискуссия. До этого они встречались трижды: 21 августа 2017 - в Минске, 7 октября и 13 ноября - в Белграде.