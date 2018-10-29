Волкер переписывается с Сурковым относительно даты новой встречи
Об этом Волкер заявил в интервью "Интерфакс-Украина".
На вопрос о том, назначена ли в ближайшем будущем встреча с помощником президента РФ Сурков, Курс Волкер ответил: «Пока такой нет в графике. Мы ведем диалог, переписку, чтобы обсудить наши позиции. Посмотрим, удастся ли нам договориться о встрече, которая была бы продуктивной », - отметил спецпредставитель США.
Последняя встреча Волкера с Сурковым состоялась 26 января этого года в Дубае. Тогда Сурков заявил, что Вашингтон представил план развертывания миссии ООН в Донбассе в увязке этого процесса с выполнением политической части минских соглашений, на чем настаивали в Москве. По его словам, новый пакет американских наработок, в отличие от белградского, выглядит вполне реализуемым.
Тогда Волкер уточнил, что никакого плана США по миротворцам в Донбассе представлено не было, в Дубае просто состоялась подробная дискуссия. До этого они встречались трижды: 21 августа 2017 - в Минске, 7 октября и 13 ноября - в Белграде.
- Ранее Курт Волкер отметил, что власти США намерены вводить новые санкции против России "раз в месяц-два" из-за нежелания Кремля занять конструктивную позицию относительно Донбасса.
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